مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الإيراني خطرًا محتملًا يتمثل في غياب مهاجمه الأساسي مهدي طارمي عن البطولة، بسبب قيود دخول الولايات المتحدة على مواطني 19 دولة، من بينها إيران.

إيران تدرس بدائل في حال غياب مهدي طارمي

ووفقًا لتقارير موقع فوت ميركاتو، فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، والذي سبق له اللعب في بورتو وإنتر ميلان قبل انتقاله إلى أولمبياكوس، قد يواجه صعوبة في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، خاصة بعد أنهى خدمته العسكرية الإلزامية في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ما قد يزيد تعقيد الوضع.

على الرغم من ذلك، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المشاركة الإيرانية في كأس العالم لن تتعرض لأي عوائق إدارية، لكنه لم يوضح موقف اللاعبين الأفراد من قيود السفر.

وفي هذا الإطار، أقر رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج بضرورة التحضير لسيناريوهات بديلة، موضحًا: "علينا دراسة خيارات مختلفة لكأس العالم، وضرورة وضع خطة بديلة في حال مُنع مهدي طارمي من دخول الولايات المتحدة".

ويعد طارمي من أبرز نجوم المنتخب الإيراني وعنصرًا أساسيًا في خط الهجوم، ويتوقع أن يؤثر غيابه بشكل كبير على تشكيلة الفريق، خاصة أنه خاض مع المنتخب 100 مباراة سجل خلالها 54 هدفًا.