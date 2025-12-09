المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 3
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

3 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

2 0
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

1 6
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب قيود السفر إلى أمريكا.. إيران مهددة بفقدان طارمي في كأس العالم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:42 م 09/12/2025
مهدي طارمي مهاجم أولمبياكوس

قيود السفر الأمريكية قد تحرم إيران من طارمي

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، يواجه المنتخب الإيراني خطرًا محتملًا يتمثل في غياب مهاجمه الأساسي مهدي طارمي عن البطولة، بسبب قيود دخول الولايات المتحدة على مواطني 19 دولة، من بينها إيران.

إيران تدرس بدائل في حال غياب مهدي طارمي

ووفقًا لتقارير موقع فوت ميركاتو، فإن المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، والذي سبق له اللعب في بورتو وإنتر ميلان قبل انتقاله إلى أولمبياكوس، قد يواجه صعوبة في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، خاصة بعد أنهى خدمته العسكرية الإلزامية في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ما قد يزيد تعقيد الوضع.

على الرغم من ذلك، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المشاركة الإيرانية في كأس العالم لن تتعرض لأي عوائق إدارية، لكنه لم يوضح موقف اللاعبين الأفراد من قيود السفر.

وفي هذا الإطار، أقر رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج بضرورة التحضير لسيناريوهات بديلة، موضحًا: "علينا دراسة خيارات مختلفة لكأس العالم، وضرورة وضع خطة بديلة في حال مُنع مهدي طارمي من دخول الولايات المتحدة".

ويعد طارمي من أبرز نجوم المنتخب الإيراني وعنصرًا أساسيًا في خط الهجوم، ويتوقع أن يؤثر غيابه بشكل كبير على تشكيلة الفريق، خاصة أنه خاض مع المنتخب 100 مباراة سجل خلالها 54 هدفًا.

 

أولمبياكوس منتخب إيران كأس العالم 2026 إنتر مهدي طارمي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
برشلونة

برشلونة

- -
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

5

ويحتل برشلونة المركز الـ 18 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الـ 29 برصيد 4 نقاط.

تفاصيل المباراة
ما قبل المباراة
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
ليفربول

ليفربول

5

يتواجد فريق ليفربول في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدور الرئيسي، من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح النادي الإنجليزي في حصد 9 نقاط من 5 مباريات.

تفاصيل المباراة
مباشر
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
الزمالك

الزمالك

75

فرصة لكهرباء الإسماعيلية بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg