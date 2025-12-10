المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لن نقلل من حجم الفراعنة.. تعليق الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على قرعة كأس العالم 2026

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:35 ص 10/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

علق ديفيد ستيجن، المتحدث الإعلامي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، على مجموعة منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026، والذي من المقرر أن يتم خوضه في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب مصر في المجموعة السابعة في البطولة رفقة كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ومن المنتظر أن تقام البطولة في الفترة من 11 يونيو المقبل إلى 19 يوليو، حيث ستشهد مواجهات نارية بين المنتخبات الوطنية من مختلف أنحاء العالم.

تعليق الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على مباراة مصر في كأس العالم

وقال ستيجن في تصريحات لـ "يلا كورة": "سنتعامل مع كل خصم في المجموعة باحترام شديد، ولن نقلل من حجم مصر أو أي منتخب في البطولة".

وأضاف: "نحن سعداء بالمشاركة أمام منتخب كروي عظيم بحجم المنتخب المصري، هم يمتلكون لاعبين جيدين للغاية وبالتأكيد أبرزهم محمد صلاح وعمر مرموش، نسعى للتأهل إلى الدور التالي وسنهتم بكل مباراة على حدة".

في سياق متصل، كان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مواعيد مباريات المنتخبات العربية والمدن المستضيفة لتلك المباريات في دور المجموعات بمونديال 2026.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر على الشكل التالي:ـ

الجولة الأولى.. مصر - بلجيكا - يوم 15 يونيو - ملعب سياتل.. الساعة 3 بتوقيت الولايات المتحدة.

الجولة الثانية.. مصر - نيوزيلندا - يوم 21 يونيو - ملعب فانكوفر.. الساعة 9 بتوقيت كندا.

الجولة الثالثة.. مصر - إيران - يوم 26 يونيو - ملعب سياتل.. الساعة 11 بتوقيت الولايات المتحدة.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تواجده في 3 نسخ سابقة، وهي: 1934، 1990 و2018.

كما يسعى الفراعنة بقيادة حسام حسن في تسجيل أول فوز في تاريخ منتخب مصر على مدار مشاركاته في بطولة كأس العالم.

بلجيكا
بلجيكا
أخبار إحصائيات
مصر منتخب مصر كأس العالم مجموعة مصر مجموعة مصر في كأس العالم بطولة كأس العالم

