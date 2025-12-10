المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استعدادا لكأس العالم.. منتخب إنجلترا يواجه أوروجواي واليابان وديا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:07 م 10/12/2025
إنجلترا

منتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن منتخب إنجلترا سيلتقي مع ضيفيه أوروجواي واليابان في مباراتين وديتين على ملعب ويمبلي في مارس المقبل، ضمن استعداداته لكأس العالم 2026.

وستكون المباراتان الفرصة الأخيرة للمدرب توماس توخيل لتقييم تشكيلته قبل وضع اللمسات النهائية على اختياراته للبطولة.

وأوقعت القرعة المنتخب الإنجليزي في مجموعة تضم كرواتيا وغانا وبنما.

وبعد أن جنبت القرعة إنجلترا مواجهة أي منافس من آسيا أو أمريكا الجنوبية في دور المجموعات، قال توخيل إنه من الأفضل البحث عن منافسين مختلفين قبل أن يتم تأكيد المباراتين أمام أوروجواي المصنفة 16 عالميا في 27 مارس، تليها مواجهة اليابان المصنفة 18 بعد 3 أيام.

وقال توخيل في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الإنجليزي: "نحن سعداء جدا بتأكيد هاتين المباراتين قبل كأس العالم، أردنا مواجهة فريقين مصنفين ضمن أفضل 20 في العالم، وأيضا اختبار أنفسنا أمام منافسين من خارج أوروبا".

ومن المتوقع أن يخوض فريق المدرب توخيل مباراتين وديتين إضافيتين في الولايات المتحدة قبل انطلاق كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كأس العالم منتخب إنجلترا توماس توخيل

