أكد النجم الفرنسي المخضرم، كريم بنزيما، مهاجم وقائد نادي اتحاد جدة السعودي، حلمه باللعب مع منتخب الديوك، في بطولة كأس العالم 2026.

ورغم غيابه عن منتخب فرنسا بكأس العالم 2022 في قطر، وخلافه مع مدربه ديدييه ديشامب، وجّه كريم بنزيما رسالة واضحة، لتأكيد رغبته في المشاركة بكأس العالم المقبل.

بنزيما يتمنى المشاركة في كأس العالم 2026

وصرح بنزيما عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلاً: "من لا يرغب في المشاركة ببطولة كأس العالم؟ الجميع يتمنى المشاركة بلا شك، وأي لاعب يسأل نفسه، هل سيختارونه أم لا؟".

وأضاف: "بما أنني أعشق كرة القدم والمنافسة عليها، فمن البديهي أنني إذا طلبت مني الانضمام إلى المنتخب الفرنسي للعب في كأس العالم ورفضت، فسأكون كاذبًا".

وتابع: "أنا لاعب كرة قدم، لذا عندما يُطلب مني الانضمام، أحضر وأبذل جهدي قدر الاستطاعة، لديّ أهداف أسعى لتحقيقها، أنا أعشق هذه اللعبة وتحقيق الانتصارات والفوز بالألقاب".

وأشار: "حاليًا أنا مع فريق اتحاد جدة، وإذا تم استدعائي للمنتخب الفرنسي، سأحضر من أجل الدفاع عن الشعار، هذا كل ما في الأمر، نحن نتحدث عن المونديال، من المؤكد أن هذه ليست أمورًا يمكنك أن تقول لا خلالها ببساطة".

تطورات مستقبل بنزيما مع اتحاد جدة

يبلغ كريم بنزيما من العمر 37 عامًا، ويلعب مع اتحاد جدة، منذ عام 2023، لكن المهاجم الفرنسي، ويحيط الغموض بمصيره مع الفريق السعودي.

وسجل بنزيما 49 هدفًا في 74 مباراة مع الاتحاد بجميع المسابقات، ويُظهر صاحب الكرة الذهبية لعام 2022 أنه لا يزال يتمتع بقدرات فنية وبدنية كبيرة، رغم تقدمه في السن.

ومع تبقي ستة أشهر على انتهاء عقده، يبقى بنزيما لاعبًا يُثار حوله الكثير من التساؤلات حول مستقبله، خاصة مع ارتباطه بإمكانية الانتقال إلى أحد أندية أوروبا، خاصة أولمبيك مارسيليا الفرنسي.