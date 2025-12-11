المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

1 0
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

1 1
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

1 0
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"سأكون كاذبًا لو رفضت".. بنزيما يعلق على المشاركة مع فرنسا في مونديال 2026

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:26 م 11/12/2025 تعديل في 08:41 م
بنزيما - ديشامب

كريم بنزيما

أكد النجم الفرنسي المخضرم، كريم بنزيما، مهاجم وقائد نادي اتحاد جدة السعودي، حلمه باللعب مع منتخب الديوك، في بطولة كأس العالم 2026.

ورغم غيابه عن منتخب فرنسا بكأس العالم 2022 في قطر، وخلافه مع مدربه ديدييه ديشامب، وجّه كريم بنزيما رسالة واضحة، لتأكيد رغبته في المشاركة بكأس العالم المقبل.

بنزيما يتمنى المشاركة في كأس العالم 2026

وصرح بنزيما عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية قائلاً: "من لا يرغب في المشاركة ببطولة كأس العالم؟ الجميع يتمنى المشاركة بلا شك، وأي لاعب يسأل نفسه، هل سيختارونه أم لا؟".

وأضاف: "بما أنني أعشق كرة القدم والمنافسة عليها، فمن البديهي أنني إذا طلبت مني الانضمام إلى المنتخب الفرنسي للعب في كأس العالم ورفضت، فسأكون كاذبًا".

وتابع: "أنا لاعب كرة قدم، لذا عندما يُطلب مني الانضمام، أحضر وأبذل جهدي قدر الاستطاعة، لديّ أهداف أسعى لتحقيقها، أنا أعشق هذه اللعبة وتحقيق الانتصارات والفوز بالألقاب".

وأشار: "حاليًا أنا مع فريق اتحاد جدة، وإذا تم استدعائي للمنتخب الفرنسي، سأحضر من أجل الدفاع عن الشعار، هذا كل ما في الأمر، نحن نتحدث عن المونديال، من المؤكد أن هذه ليست أمورًا يمكنك أن تقول لا خلالها ببساطة".

تطورات مستقبل بنزيما مع اتحاد جدة

يبلغ كريم بنزيما من العمر 37 عامًا، ويلعب مع اتحاد جدة، منذ عام 2023، لكن المهاجم الفرنسي، ويحيط الغموض بمصيره مع الفريق السعودي.

وسجل بنزيما 49 هدفًا في 74 مباراة مع الاتحاد بجميع المسابقات، ويُظهر صاحب الكرة الذهبية لعام 2022 أنه لا يزال يتمتع بقدرات فنية وبدنية كبيرة، رغم تقدمه في السن.

ومع تبقي ستة أشهر على انتهاء عقده، يبقى بنزيما لاعبًا يُثار حوله الكثير من التساؤلات حول مستقبله، خاصة مع ارتباطه بإمكانية الانتقال إلى أحد أندية أوروبا، خاصة أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

اتحاد جدة منتخب فرنسا كريم بنزيما كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
فلسطين

فلسطين

1 1
السعودية

السعودية

90

5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg