المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: أنشيلوتي سيجدد عقده مع البرازيل حتى 2030

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:27 م 12/12/2025
كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، سوف يجدد عقده مع السيليساو.

أنشيلوتي وقع على عقد لمدة عام واحد، ينتهي بنهاية بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن أنشيلوتي سوف يجدد عقده مع منتخب البرازيل لمدة 4 مواسم مقبلة حتى عام 2030.

وكشف التقرير، أن أنشيلوتي سيكون المدرب الأعلى أجرًا بين مدربي المنتخبات؛ حيث إنه يتقاضى حاليًا 840 ألف يورو شهريًا.

وسبق وأن كشفت، شبكة جلوبو البرازيلية، أن الاتحاد البرازيلي، يرغب في تجديد عقد أنشيلوتي، وهو ما يتوافق مع رغبة المدرب الإيطالي.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويتطلع للتتويج بلقبه السادس في البطولة، والأول من نسخة 2002.

ويلعب منتخب البرازيل ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم، التي تضم المغرب، وإسكتلندا، وهايتي.

وقال أنشيلوتي: "إنها مجموعة صعبة، المغرب قدم أداءً رائعًا في كأس العالم بقطر، ويمتلك فريقًا قويًا للغاية، المواجهة ستكون معقدة، سنخوض معظم المباريات ليلًا، لذلك لن نواجه مشاكل كبيرة مع الطقس".

البرازيل
البرازيل
أخبار إحصائيات
كأس العالم البرازيل أنشيلوتي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg