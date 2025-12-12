تقارير: أنشيلوتي سيجدد عقده مع البرازيل حتى 2030

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، سوف يجدد عقده مع السيليساو.

أنشيلوتي وقع على عقد لمدة عام واحد، ينتهي بنهاية بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، فإن أنشيلوتي سوف يجدد عقده مع منتخب البرازيل لمدة 4 مواسم مقبلة حتى عام 2030.

وكشف التقرير، أن أنشيلوتي سيكون المدرب الأعلى أجرًا بين مدربي المنتخبات؛ حيث إنه يتقاضى حاليًا 840 ألف يورو شهريًا.

وسبق وأن كشفت، شبكة جلوبو البرازيلية، أن الاتحاد البرازيلي، يرغب في تجديد عقد أنشيلوتي، وهو ما يتوافق مع رغبة المدرب الإيطالي.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويتطلع للتتويج بلقبه السادس في البطولة، والأول من نسخة 2002.

ويلعب منتخب البرازيل ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم، التي تضم المغرب، وإسكتلندا، وهايتي.

وقال أنشيلوتي: "إنها مجموعة صعبة، المغرب قدم أداءً رائعًا في كأس العالم بقطر، ويمتلك فريقًا قويًا للغاية، المواجهة ستكون معقدة، سنخوض معظم المباريات ليلًا، لذلك لن نواجه مشاكل كبيرة مع الطقس".