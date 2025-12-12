كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن وجود شرطًا رئيسيًا للاتفاق على خوض المباريات التحضيرية الودية، قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

منتخب مصر يتطلع لخوض مباريات ودية خلال شهري مارس ويونيو، من عام 2026، للاستعداد قبل المشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وديات منتخب مصر

وقال مصدر بالجبلاية في تصريحات ليلا كورة: "منذ الإعلان عن قرعة كأس العالم، نتلقى يوميًا عروضًا من شركات تسويق للتنسيق من أجل مباريات ودية".

أضاف المصدر: "اتحاد الكرة حدد شرطًا بالتعامل مع المخاطبات الرسمية من الاتحادات التي ترغب في مواجهة مصر، أو بشرط تواجد تفويضًا رسميًا من الاتحاد المحلي لدى الشركة التي ترسل العروض لتنظيم مباراة ودية".

واختتم المصدر تصريحاته: "حتى الآن تلقينا عروضًا شفهية لمواجهة كل المنتخبات التي ستشارك في كأس العالم، لكن كل هذه العروض هي والعدم سواء".

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

على أن يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو من العام المقبل.