بمواجهات ودية قوية.. السنغال تبدأ التحضير لمونديال 2026

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن تنظيم سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لمواجهة فرنسا يوم 16 يونيو 2026 على ملعب ميتلايف في نيويورك، ضمن استعدادات "أسود التيرانجا" لكأس العالم المقبلة.

السنغال تستعد ل كأس العالم بمباريات ودية قوية

وكشف الاتحاد عن التوصل لاتفاق مع نظيره الأمريكي لإقامة مباراة ودية ضد المنتخب الأمريكي في 31 مايو 2026 على ملعب بنك أوف أمريكا بمدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية.

كما أوضح الاتحاد أن المفاوضات مستمرة بشأن مباراتين وديتين أخريين ضد الأرجنتين والسعودية، المقرر إجراؤهما في مارس 2026، حيث يجري وضع اللمسات النهائية على تفاصيلهما.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة قوية في كأس العالم 2026، بعد أن أسفرت مراسم القرعة عن وقوعه في مجموعة نارية تضم فرنسا والنرويج، ضمن النسخة التاريخية التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

ويستهل "أسود التيرانجا" استعداداته الرسمية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل، ويشارك السنغال في المجموعة الرابعة رفقة الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

يذكر أن السنغال توجت بلقب كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة فقط في نسخة 2021 بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية.