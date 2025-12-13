أول رد رسمي من الاتحاد الهندي بعد أحداث جولة ميسي

أعرب الاتحاد الهندي لكرة القدم عن قلقه البالغ تجاه الأحداث التي وقعت خلال جولة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الهند.

وظهر أسطورة الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي في ملعب فيفيكاناندا يوبا بهراتي كريرانجان بمدينة كالكوتا، حيث تجمع المشجعون لرؤية اللاعب.

وزعمت تقارير أنه في الوقت الذي كان يتجول فيه ميسي حول الملعب، تم حجب الرؤية عنه بسبب حشود الناس حوله قبل أن يتم إخراجه بعد حوالي 20 دقيقة، ثم قام المشجعون بتحطيم المقاعد، وإلقاء مقذوفات باتجاه الملعب.

وقال الاتحاد الهندي في بيان رسمي: "الاتحاد الهندي لكرة القدم بالكامل يولي اهتماما كبيرا للأحداث التي وقعت في فيفيكاناندا يوبا بهراتي كريرانجان، حيث تجمع آلاف المشجعون من أجل رؤية نجوم كرة القدم ليونيل ميسي".

وأضاف البيان: "لقد كان ذلك حدثا خاصا، تم تنظيمه بواسطة وكالة علاقات عامة، والاتحاد الهندي ليس مشاركة في التنظيم، والتخطيط أو التنفيذ بأي شكل، والأكثر من ذلك لم يتم إبلاغ الاتحاد بتفاصيل الحدث، ولم يتم الحصول على أي موافقة منه.

وأكد بيان الاتحاد الهندي: "نحث كل الحضور على يظهروا تعاونهم التام مع السلطات المختصة، والالتزام بالتعليمات، سلامة وأمن الأفراد المشاركين، يجب أن تبقى أولوية دائمة".