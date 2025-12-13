المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بسبب شبهات فساد.. تقارير: الأرجنتين مهددة بالاستبعاد من كأس العالم 2026

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:03 م 13/12/2025
منتخب الأرجنتين

منتخب الأرجنتين

بعد تتويجها بلقب كأس العالم 2022 عقب الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي قطر، كانت الأرجنتين تستعد للدفاع عن لقبها في مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، إلا أن تقارير صحفية فجرت مفاجأة مدوية قد تهدد مشاركة منتخب "الألبيسيليستي" في الحدث العالمي المقبل.

تحقيقات قضائية تهز الاتحاد الأرجنتيني

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" نقلًا عن صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، فإن منتخب الأرجنتين، الذي تواجد في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الجزائر والنمسا والأردن، بات مهددًا بعقوبة قاسية قد تصل إلى الاستبعاد من كأس العالم، على خلفية قضية فساد تضرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن القضية ظهرت إلى العلن بعد تنفيذ نحو 30 مداهمة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت مقرات عدد من الأندية، إضافة إلى مقر الاتحاد الأرجنتيني، ضمن تحقيق واسع في شبهات غسيل أموال ومخالفات مالية.

وتشير التقارير إلى الاشتباه في تورط عدد من كبار مسؤولي الاتحاد، من بينهم رئيس الاتحاد كلاوديو "تشيكي" تابيا، ومساعده بابلو توفيجينو، ونائب أمين الصندوق لوتشيانو ناكيس، في جمع ثروات ضخمة بطرق غير قانونية.

موقف الفيفا واحتمالات العقوبة

وفي هذا السياق، شددت لا ناسيون على أن مصير القضية بات في يد القضاء الأرجنتيني، مؤكدة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يتسامح مع تدخل الحكومات أو السلطات القضائية في شؤون الاتحادات الوطنية، وهو ما قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات صارمة على الاتحاد الأرجنتيني، تصل إلى استبعاد المنتخب من كأس العالم.

ويركز التحقيق القضائي حاليًا على الممارسات المحاسبية لإحدى الشركات المالية، التي رعت عددًا من الأندية الأرجنتينية، بالإضافة إلى المنتخب الوطني خلال عام 2024، وسط شبهات بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.

ويترقب الشارع الكروي الأرجنتيني مصير مشاركة ليونيل ميسي في البطولة، خاصة بعدما عبر قائد "التانجو" عن رغبته في التواجد بالمونديال المقبل.

منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي كأس العالم 2026 مونديال 2026

