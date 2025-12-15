أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن منتخب "الماكينات" سيواجه غانا بدلا من كوت ديفوار وديا، في التوقف الدولي لشهر مارس، وذلك في إطار الاستعداد للمنافسة في كأس العالم 2026.

جاء هذا التغيير نظرا لأن منتخب ألمانيا، بطل العالم 4 مرات، سيواجه بالفعل نظيره الإيفواري في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وبهذا لا يرغب المنتخبان في كشف أوراقهما في مواجهة مباشرة قبل أن يلتقيا في المونديال.

ويلعب المنتخب الألماني يوم 30 مارس ضد غانا.

وقال يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني: "نتطلع لمواجهة أوتو أدو (مدرب غانا)، لأن تميزهم في الهجمات المرتدة، سيكون مؤشرا جيدا لما ستكون عليه مواجهة كوت ديفوار في كأس العالم".

ويخوض منتخب ألمانيا عددا من المباريات الودية حيث يلعب ضد سويسرا في بازل يوم 27 مارس، وفنلندا في ماينز يوم 31 مايو، والولايات المتحدة في شيكاغو يوم 6 يونيو، قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وفي مجموعته بكأس العالم، سيواجه المنتخب الألماني كل من كوراساو والإكوادور بجانب كوت ديفوار، لكنه لم يحدد بعد مقر إقامته ومعسكره خلال البطولة.