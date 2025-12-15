المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:30
الأردن

الأردن

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
كومو

كومو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استعدادا لكأس العالم 2026.. ألمانيا تواجه غانا بدلا من كوت ديفوار

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:51 م 15/12/2025
ألمانيا

مننتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن منتخب "الماكينات" سيواجه غانا بدلا من كوت ديفوار وديا، في التوقف الدولي لشهر مارس، وذلك في إطار الاستعداد للمنافسة في كأس العالم 2026.

جاء هذا التغيير نظرا لأن منتخب ألمانيا، بطل العالم 4 مرات، سيواجه بالفعل نظيره الإيفواري في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وبهذا لا يرغب المنتخبان في كشف أوراقهما في مواجهة مباشرة قبل أن يلتقيا في المونديال.

ويلعب المنتخب الألماني يوم 30 مارس ضد غانا.

وقال يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني: "نتطلع لمواجهة أوتو أدو (مدرب غانا)، لأن تميزهم في الهجمات المرتدة، سيكون مؤشرا جيدا لما ستكون عليه مواجهة كوت ديفوار في كأس العالم".

ويخوض منتخب ألمانيا عددا من المباريات الودية حيث يلعب ضد سويسرا في بازل يوم 27 مارس، وفنلندا في ماينز يوم 31 مايو، والولايات المتحدة في شيكاغو يوم 6 يونيو، قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وفي مجموعته بكأس العالم، سيواجه المنتخب الألماني كل من كوراساو والإكوادور بجانب كوت ديفوار، لكنه لم يحدد بعد مقر إقامته ومعسكره خلال البطولة.

كأس العالم منتخب ألمانيا منتخب غانا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg