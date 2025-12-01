مرموش: سنفوز بأمم أفريقيا وبعدها كأس العالم 2026

يرى عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، أن منتخب مصر سيفوز بكأس الأمم الأفريقية المقبلة وبعدها كأس العالم 2026.

وقال مرموش مبتسما في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: "سنفوز بكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".

وأضاف: "نريد أن نظهر أنفسنا بصورة جيدة، ونحلم بالفوز بكأس العالم، أو على الأقل الوصول إلى مرحلة معينة".

وواصل: "لن نكتفي بمجرد تحقيق الشهرة، ولن نكتفي بالقول: "لقد شاركنا في كأس العالم"، باللاعبين الذين نمتلكهم، وبالفريق الذي نمتلكه، وبالجودة التي نملكها، وبصفتنا المنتخب المصري".

وأنهى: "نحن أفضل فريق في أفريقيا، وفي الصيف المقبل، سنشارك في كأس العالم لنتجاوز دور المجموعات، لنُظهر للعالم قدراتنا، لا لمجرد التواجد".