مرموش: سنفوز بأمم أفريقيا وبعدها كأس العالم 2026

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:03 م 16/12/2025
يرى عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، أن منتخب مصر سيفوز بكأس الأمم الأفريقية المقبلة وبعدها كأس العالم 2026.

وقال مرموش مبتسما في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي: "سنفوز بكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".

وأضاف: "نريد أن نظهر أنفسنا بصورة جيدة، ونحلم بالفوز بكأس العالم، أو على الأقل الوصول إلى مرحلة معينة".

وواصل: "لن نكتفي بمجرد تحقيق الشهرة، ولن نكتفي بالقول: "لقد شاركنا في كأس العالم"، باللاعبين الذين نمتلكهم، وبالفريق الذي نمتلكه، وبالجودة التي نملكها، وبصفتنا المنتخب المصري".

وأنهى: "نحن أفضل فريق في أفريقيا، وفي الصيف المقبل، سنشارك في كأس العالم لنتجاوز دور المجموعات، لنُظهر للعالم قدراتنا، لا لمجرد التواجد".

كأس الأمم الأفريقية كأس العالم 2026 مرموش

