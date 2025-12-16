المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ديمبلي بعد تتويجه بجائزة "ذا بيست": أتمنى الفوز بها مجددًا العام القادم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:00 م 16/12/2025 تعديل في 08:07 م
ديمبلي

النجم الفرنسي عثمان ديمبلي

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "ذا بيست"، متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح، الذي كان ضمن قائمة المرشحين.

وبعد تتويجه، أعرب ديمبلي عن امتنانه لجميع من ساعده على تحقيق هذا الإنجاز، قائلًا: "أريد أن أشكر كل زملائي في باريس، كان عامًا مميزًا على الصعيد الفردي والجماعي، أشكر عائلتي ونادي باريس سان جيرمان الذي ساعدني على التألق، وكذلك رئيس النادي وطاقم التدريب".

كما وجه اللاعب الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم، مضيفًا: "الشكر موصول للسيد إنفانتينو ولكل أعضاء فيفا، أنا سعيد جدًا بالحصول على هذه الجائزة وأتمنى أن أعود للفوز بها مجددًا العام القادم".

كيف يتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"؟

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" عبر دمج أصوات أربع فئات متساوية الوزن، تشمل: المدربين الحاليين لجميع المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة جميع المنتخبات الوطنية، والصحفيين المتخصصين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أصوات الجماهير.

ويحصل صاحب المرتبة الأولى على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

وشهد الحفل أيضًا تتويج الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025، فيما غاب محمد صلاح عن تشكيلة العام، التي شهدت وجود ديمبلي وزميله لامين يامال في خط الهجوم فقط.

محمد صلاح باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي ذا بيست جائزة أفضل لاعب في العالم

