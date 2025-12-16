كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تصويت قادة ومدربي المنتخبات في جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وأقيم حفل توزيع جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم لعام 2025، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2025، ضمن حفل جوائز الأفضل "ذا بيست".

وتمكن المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، من التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025، بحفل جوائز الأفضل "ذا بيست" بعد أن قاد فريقه لتحقيق خماسية تاريخية.

ومنح ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، صوته في جائزة ذا بيست لأفضل لاعب، إلى عثمان ديمبلي في المركز الأول، ومن ثم كيليان مبابي، ولامين يامال ثالثًا.

ولم يصوت كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، وصوت برناردو سيلفا بدلًا منه، وجاء في مقدمة اختياراته فيتينيا، ومن ثم نونو مينديز، وديمبلي ثالثًا.

تصويت ميسي قائد منتخب الأرجنتين في جائزة ذا بيست لأفضل لاعب:

1 - عثمان ديمبلي

2- كيليان مبابي

3- لامين يامال

كريستيانو رونالد قائد منتخب البرتغال لم يصوت في جائزة ذا بيست لأفضل لاعب، وصوّت برناردو سيلفا بدلاً منه وجاءت اختياراته كالتالي:

1- فيتينا



2- نونو مينديز

3- عثمان ديمبلي