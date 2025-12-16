المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

2 1
20:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس ملك أسبانيا
جوادالاخارا

جوادالاخارا

0 0
22:30
برشلونة

برشلونة

كأس كاراباو
كارديف سيتي

كارديف سيتي

0 1
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

9 0
14:30
بيراميدز

بيراميدز

أزمة كبرى.. شكوى نيجيريا تهدد مشاركة الكونغو الديمقراطية في ملحق مونديال 2026

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:03 م 16/12/2025
منتخب الكونغو الديمقراطية

منتخب الكونغو الديمقراطية

كشفت تقارير صحفية، عن أزمة مدوية، قبيل انطلاق الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفاز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على نيجيريا بركلات الترجيح، ليبلغ الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وحافظ منتخب الكونغو الديمقراطية، على حلم التأهل إلى مونديال 2026، بعد الفوز على نيجيريا (4-3) بركلات الترجيح في الرباط، عقب التعادل (1-1) في نهائي الملحق الإفريقي.

وينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية، الفائز من لقاء كاليدونيا الجديدة وجامايكا، والتي ستقام في المكسيك، خلال التوقف الدولي لشهر مارس 2026.

شكوى نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن هناك أزمة تلوح في الأفق، بعدما قدمت نيجيريا شكوى تزعم من خلالها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أدرجت لاعبين غير مؤهلين في التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

وتفيد شكوى نيجيريا بأنه قد تم تسجيل ما يصل إلى 9 لاعبين قاموا بتغيير جنسيتهم من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال مواجهة نيجيريا.

من جانبها، ادّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الإجراءات القانونية والإدارية لم تُستكمل في الوقت المناسب.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان سيقبل تغيير الجنسية للاعبين التسعة، قبل مباراة نيجيريا، التي ستتيح الوصول إلى الملحق العالمي.

وأفادت التقارير بأن نيجيريا تلقت تنبيهًا بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تعترف بازدواج الجنسية في دستورها، وأن العديد من الأطراف المعنية لم يتخلوا عن جنسيتهم الأصلية أو الجنسية التي كانوا يحملونها سابقًا.

منتخب نيجيريا كأس العالم 2026 منتخب الكونغو الديمقراطية ملحق كأس العالم

الإحصائيات

  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
جوادالاخارا

جوادالاخارا

0 0
برشلونة

برشلونة

47

فرصة لبرشلونة بعد كرة عرضية من بردجي على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
