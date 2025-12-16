كشفت تقارير صحفية، عن أزمة مدوية، قبيل انطلاق الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفاز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على نيجيريا بركلات الترجيح، ليبلغ الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وحافظ منتخب الكونغو الديمقراطية، على حلم التأهل إلى مونديال 2026، بعد الفوز على نيجيريا (4-3) بركلات الترجيح في الرباط، عقب التعادل (1-1) في نهائي الملحق الإفريقي.

وينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة النهائية، الفائز من لقاء كاليدونيا الجديدة وجامايكا، والتي ستقام في المكسيك، خلال التوقف الدولي لشهر مارس 2026.

شكوى نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن هناك أزمة تلوح في الأفق، بعدما قدمت نيجيريا شكوى تزعم من خلالها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أدرجت لاعبين غير مؤهلين في التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

وتفيد شكوى نيجيريا بأنه قد تم تسجيل ما يصل إلى 9 لاعبين قاموا بتغيير جنسيتهم من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال مواجهة نيجيريا.

من جانبها، ادّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الإجراءات القانونية والإدارية لم تُستكمل في الوقت المناسب.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان سيقبل تغيير الجنسية للاعبين التسعة، قبل مباراة نيجيريا، التي ستتيح الوصول إلى الملحق العالمي.

وأفادت التقارير بأن نيجيريا تلقت تنبيهًا بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تعترف بازدواج الجنسية في دستورها، وأن العديد من الأطراف المعنية لم يتخلوا عن جنسيتهم الأصلية أو الجنسية التي كانوا يحملونها سابقًا.