كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الجوائز المالية الضخمة التي ستحصل عليها الاتحادات الكروية بعد مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة كأس العالم 2026.

ويأتي ذلك في ظل مشاركة 48 منتخبًا في البطولة العالمية للمرة الأولى، كما سيتم خوض البطولة في 3 دول مختلفة وهم الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وافق على دفع مبالغ ضخمة للاتحادات المشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، حيث سيمنح فيفا مبالغ لم يتم دفعها من قبل في أي نسخة سابقة.

ويأتي هذا القرار على هامش اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم في الدوحة قبل نهائي كأس الإنتركونتيننتال والذي من المقرر أن يجمع بين باريس سان جيرمان وفلامنجو اليوم الأربعاء.

وأكدت الصحيفة أن كل منتخب وطني سيحصل على 10 مليون يورو كحد أدنى بسبب مشاركته في كأس العالم، بينما سيحصل المنتخب الفائز بالمونديال على 50 مليون يورو إضافي.

وتعد هذه النسبة كبيرة مقارنة بالبطولة الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022، حيث حصل منتخب الأرجنتين على 42 مليون يورو بعد فوزهم باللقب على فرنسا في المباراة النهائية، في حين حصل الديوك على 38 مليون يورو في مونديال روسيا 2018.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال اجتماع مجلس فيفا الذي حضره جميع قادة الاتحادات الكروية الكبرى من مختلف أنحاء العالم، تمت الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لدعم غزة، خاصةً بعد النكبات التي مرت بها المنطقة مؤخرًا، في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.

ووفقًا للتقارير، ينوي فيفا أن يقوم بتوجيه جزء من عائدات كأس العالم إلى المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.