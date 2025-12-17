كشف نيمار، نجم كرة القدم البرازيلي البالغ من العمر 33 عامًا، عن وضوح رؤيته لمستقبله، مؤكدًا ارتباطه العاطفي بنادي سانتوس بعد موسمه الأخير الذي ساعد فيه الفريق على تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية (سيري ب) عقب نهاية قوية للموسم.

راحة قصيرة قبل اتخاذ القرارات النهائية

صرح نيمار قائلاً: "لا أعرف، طلبت منهم الانتظار حتى انتهاء هذه المباريات، الآن أريد أن أرتاح لمدة أسبوع، وأن أنسى كرة القدم، لكن من الواضح أن قلبي ما زال مع سانتوس، سأضع سانتوس دائمًا في المقام الأول".

ويبدو أن اللاعب البرازيلي يخطط لتمديد عقده مع النادي، الذي ينتهي في 31 ديسمبر، بعد أن نجح في إعادة الفريق لمسار الاستقرار.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن المفاوضات بين نيمار وفلامنجو متقدمة للغاية، مع توقع التوصل إلى اتفاق شفهي قريبًا، رغم أن موعدًا نهائيًا للاجتماع لم يحدد بعد.

وأضافت الصحيفة أن أندية أخرى أبدت اهتمامها بضم نيمار، خاصة فلامنجو الذي يخوض حاليًا نهائي كأس الإنتركونتيننتال ضد باريس سان جيرمان، ما يضيف عنصر التشويق لمستقبل النجم البرازيلي.

العودة إلى منتخب البرازيل وكأس العالم 2026

يسعى نيمار، الذي يطمح للعودة إلى صفوف المنتخب البرازيلي، للمشاركة في كأس العالم 2026 حالما يستعيد لياقته البدنية.

ويقف اللاعب الآن على مفترق طرق بين الاستقرار مع سانتوس وفتح الباب أمام تحديات جديدة مع أندية أخرى مثل فلامنجو.