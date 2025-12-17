أعلن اللاعب النيجيري أحمد موسى اعتزاله كرة القدم دوليًا، اليوم الأربعاء.

موسى البالغ من العمر 33 عامًا غاب عن قائمة منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا المقبلة، كما تراجعت مسيرته مع الأندية، منذ انضمامه إلى كانو بيلارز النيجيري في 2024.

اعتزال أحمد موسى

كشف أحمد موسى اعتزاله اللعب مع منتخب نيجيريا، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب صاحب الـ111 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا: "بعد تفكير طويل، قررت الاعتزال الدولي، منهياً بذلك مسيرة استمرت نحو 15 عاماً مع منتخب النسور الخضراء".

وأضاف: "كان ارتداء القميص الأخضر والأبيض يعني لي كل شيء.. أتذكر عندما تم استدعائي لمنتخبات تحت 20 عامًا و23 عامًا والمنتخب الأول في نفس الوقت، كنت صغيرًا ولكن لم أشتك أبدًا، وكلما نادتني نيجيريا، كنت أحضر فورًا".

وشدد على أنه فخور بشدة لكونه أكثر لاعب مشاركة في المباريات مع منتخب نيجيريا.

وعاش أحمد موسى أوقاتًا رائعة في مسيرته الدولية مع المنتخب النيجيري، خاصة في كأس العالم 2014 و2018 على الترتيب، عندما سجل 4 أهداف، بواقع ثنائية في الأرجنتين وثنائية في آيسلندا، حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب نيجيريا في المونديال.