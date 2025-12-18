المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وسط شائعات العودة لأوروبا.. تياجو سيلفا يغادر فلومينيسي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:24 ص 18/12/2025
تياجو سيلفا مدافع فلومينينسي

تياجو سيلفا

رحل المدافع المخضرم تياجو سيلفا عن فريق فلومينينسي البرازيلي لكرة القدم، وسط تقارير عن رغبته في العودة إلى أوروبا لإنعاش آماله في المشاركة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2025.

سيلفا انضم إلى فلومينينسي في مايو من العام الماضي، وأعلن النادي صباح الخميس عن إنهاء عقد صاحب الـ41 عاما قبل موعده بـ6 أشهر.

وذكر فلومينينسي في بيان أن لاعب ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي السابق يترك وراءه "إرثا من التفاني والحب لفلومينينسي".

وكان اللاعب المخضرم قد سبق له أيضا اللعب في صفوف النادي خلال الفترة بين عامي 2006 و2008.

وساعد سيلفا فريق فلومينينسي في الوصول للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في يوليو، وكان أساسيا في أغلب مباريات الدوري البرازيلي لهذا الموسم، الذي انتهى الشهر الحالي.

وتواجد سيلفا في قائمة المنتخب البرازيلي في آخر 4 نسخ من بطولة كأس العالم، ويأمل في المشاركة للمرة الخامسة.

كأس العالم منتخب البرازيل تياجو سيلفا

