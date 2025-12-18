أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا جديدًا حول البلاد المحظورة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء بطولة كأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 19، في أمريكا وكندا والمكسيك.

ووفقًا لصحيفة ذا جارديان البريطانية، فإن السنغال وكوت ديفوار، انضما إلى قائمة حظر دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف التقرير، أن السنغال وكوت ديفوار، يشاركا في بطولة كأس العالم، لكن مع دخولهم قائمة حظر السفر التي فرضها الرئيس ترامب، قد يواجها مشكلات في دخول الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من انضمام الدولتين إلى قائمة حظر السفر، لكنهما ضمن الفئة الأقل تقييدًا من بين الدول المشمولة بالحظر من دخول أمريكا.

سبق وأن أعلن ترامب عدم السماح لمشجعي هايتي وإيران بدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

في حالة السنغال وساحل العاج، بررت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قرار الحظر بارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها لحاملي تأشيرات الزيارة من فئتي B1 وB2، وهي الفئة التي يحتاجها المشجعون المسافرون لدخول البلاد لحضور كأس العالم.

ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي، تبلغ نسبة تجاوز مدة الإقامة حوالي 4% في السنغال و8% في كوت ديفوار.

في حين أن بعض المشجعين قد يواجهون قيودًا عند محاولتهم دخول الولايات المتحدة، فقد أشار الإعلان تحديدًا إلى الرياضيين كفئة من الأشخاص، إلى جانب الدبلوماسيين و"الأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية"، والذين سيتم إعفاؤهم من الحظر.