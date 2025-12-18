المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: خطط السعودية لكأس العالم 2034 تواجه صعوبات

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:15 م 18/12/2025
تصميم استاد الرياض

تصميم ستاد الرياض

يواجه بناء الملاعب في المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 تأخيرات بسبب رغبة صندوق الاستثمارات العامة، في خفض التكاليف.

وكان ملف المملكة العربية السعودية، قد فاز بتنظيم بطولة كأس العالم 2034.

وأفادت صحيفة جارديان البريطانية، أن العديد من شركات الهندسة المعمارية التي فازت بعقود لبناء ملاعب في السعودية طُلب منها إعادة تقديم الخطط لأن تصاميمها اعتُبرت باهظة الثمن، وأُبلغ المقاولون الذين كان من المقرر أن يبدأوا العمل في العام المقبل أن البناء لن يبدأ في الوقت المحدد.

وتنتشر تكهنات واسعة في قطاع الإنشاءات بأن المملكة العربية السعودية قد تُقلّص عدد الملاعب المُخصصة لاستضافة كأس العالم من 15 ملعبًا، وهو العدد الذي تضمنه ملف ترشيحها الذي حظي بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإجماع في ديسمبر الماضي، بحسب ما كشفت الصحيفة.

وقد أُقيمت بطولة كأس العالم 2022 في قطر بثمانية ملاعب، بينما سيضمّ ملف البطولة، الذي سيُقام العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، 16 ملعبًا بعد توسيع البطولة لتشمل 48 فريقًا.

وكشفت المملكة العربية السعودية عن خطط تتمحور حول أربع مدن - الرياض وجدة والخبر وأبها - واستاد نيوم، الذي من المقرر بناءه في المشروع الضخم المستقبلي الذي لم يتم بناءه بعد والمعروف باسم "الخط"، وهي مدينة يبلغ ارتفاعها 500 متر وسيتم تزويدها بالطاقة المتجددة.

بدأ تشييد ثلاثة ملاعب، لكن صحيفة جارديان، قالت إن عددًا من مشاريع بناء الملاعب يواجه تأخيرات، وقد طُلب من عدة شركات هندسية معمارية إعادة تقديم عروضها أو تخفيض التكاليف؛ بسبب تباطؤ الإنفاق من قبل صندوق الاستثمارات العامة نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

ينظر صندوق الاستثمارات العامة إلى الوضع على أنه طبيعي، مع وجود العديد من القرارات الرئيسية التي لم تُتخذ بعد، وذلك قبل تسع سنوات من انطلاق كأس العالم، حيث من المتوقع أن تُقام البطولة في نوفمبر وديسمبر 2034.

السعودية كأس العالم 2034 صندوق الاستثمار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
السعودية

السعودية

0 0
الإمارات

الإمارات

51

لم يصدر حكم المباراة القرار النهائي بشان المباراة.. ويتم الان ايقاف المباراة مؤقتا حتى الان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg