المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منافس مصر.. الاتحاد البلجيكي ينتقد رودي جارسيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:50 م 18/12/2025
رودي جارسيا

رودي جارسيا

استنكر الاتحاد البلجيكي، انتقاد رودي جارسيا مدرب المنتخب، لنادي كلوب بروج بشأن إقالة نيكي هاين.

وأقال نادي كلوب بروج، نيكي هاين من منصبه، عقب الخسارة أمام سانت جيلواز في الدوري البلجيكي قبل أسابيع.

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم: " لم يُعجب الاتحاد بتصريح رودي غارسيا ، ورداً على انتقاد مدرب المنتخب الوطني لنادي كلوب بروج بشأن إقالة نيكي هاين، نؤكد مجددًا أن هذا القرار يخص الأطراف المعنية حصراً، وهو شأن داخلي خاص بالنادي، كما هو الحال في المواقف المماثلة". وأضاف بيان الاتحاد: "ويرى الاتحاد أنه من الأنسب التركيز على عملياته وطموحاته. ويؤكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن العلاقات والتعاون مع جميع الأندية، على جميع المستويات، يسيران على أكمل وجه."

وكان رودي جارسيا، قد انتقد إقالة نيكي هاين من تدريب نادي كلوب بروج.

والجدير بالذكر أن منتخب بلجيكا، يقارع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، بجوار كل من إيران ونيوزيلندا.

منتخب مصر كأس العالم بلجيكا رودي جارسيا كلوب بروج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
السعودية

السعودية

0 0
الإمارات

الإمارات

51

لم يصدر حكم المباراة القرار النهائي بشان المباراة.. ويتم الان ايقاف المباراة مؤقتا حتى الان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg