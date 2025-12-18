منافس مصر.. الاتحاد البلجيكي ينتقد رودي جارسيا

استنكر الاتحاد البلجيكي، انتقاد رودي جارسيا مدرب المنتخب، لنادي كلوب بروج بشأن إقالة نيكي هاين.

وأقال نادي كلوب بروج، نيكي هاين من منصبه، عقب الخسارة أمام سانت جيلواز في الدوري البلجيكي قبل أسابيع.

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم: " لم يُعجب الاتحاد بتصريح رودي غارسيا ، ورداً على انتقاد مدرب المنتخب الوطني لنادي كلوب بروج بشأن إقالة نيكي هاين، نؤكد مجددًا أن هذا القرار يخص الأطراف المعنية حصراً، وهو شأن داخلي خاص بالنادي، كما هو الحال في المواقف المماثلة". وأضاف بيان الاتحاد: "ويرى الاتحاد أنه من الأنسب التركيز على عملياته وطموحاته. ويؤكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أن العلاقات والتعاون مع جميع الأندية، على جميع المستويات، يسيران على أكمل وجه."

وكان رودي جارسيا، قد انتقد إقالة نيكي هاين من تدريب نادي كلوب بروج.

والجدير بالذكر أن منتخب بلجيكا، يقارع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، بجوار كل من إيران ونيوزيلندا.