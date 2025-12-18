المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:48 م 18/12/2025
أمين عمر

الحكم أمين عمر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الخميس، مشاركة الثنائي أمين عمر ومحمود عاشور، في معسكر إعداد الحكام المرشحين لبطولة كأس العرب 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام بمشاركة منتخب مصر.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الحكم الدولي أمين عمر، سيشارك في معسكر إعداد الحكام المرشحين للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وأضاف أنه من المقرر أن يُقام معسكر الإعداد للحكام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 حتى 27 من شهر فبراير 2026.

كما سيشارك الحكم الدولي محمود عاشور في معسكر حكام الفيديو المساعد الذي يُنظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 الى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 26 حكماً من عدة دول في العالم، ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة معسكرات فيفا التي تحتضنها قطر استعداداً لكأس العالم 2026.

يشار إلى أن أمين عمر ومحمود عاشور كانا قد شاركا في بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر أيضًا.

كأس العالم 2026 أمين عمر محمود عاشور معسكر إعداد الحكام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأردن

الأردن

2 1
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

74

تسلل على عبد الرزاق حمدلله

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg