أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الخميس، مشاركة الثنائي أمين عمر ومحمود عاشور، في معسكر إعداد الحكام المرشحين لبطولة كأس العرب 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام بمشاركة منتخب مصر.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الحكم الدولي أمين عمر، سيشارك في معسكر إعداد الحكام المرشحين للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وأضاف أنه من المقرر أن يُقام معسكر الإعداد للحكام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 حتى 27 من شهر فبراير 2026.

كما سيشارك الحكم الدولي محمود عاشور في معسكر حكام الفيديو المساعد الذي يُنظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 الى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 26 حكماً من عدة دول في العالم، ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة معسكرات فيفا التي تحتضنها قطر استعداداً لكأس العالم 2026.

يشار إلى أن أمين عمر ومحمود عاشور كانا قد شاركا في بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر أيضًا.