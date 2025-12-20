يستعد النجم البرازيلي نيمار جونيور لاتخاذ خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، حيث سيصبح لاعبًا حرًا خلال أيام قليلة مع نهاية عقده مع نادي سانتوس في 31 ديسمبر، ما يتيح له فرصة الانتقال لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

هل سيجدد نيمار عقده مع سانتوس أم ينتقل إلى فلامنجو؟

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يركز فيه نيمار، البالغ من العمر 33 عامًا، على تحقيق هدفه الأكبر، وهو اللعب مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، حيث أكد المدرب الجديد للسيليساو، كارلو أنشيلوتي، عزمه على استدعاء أفضل اللاعبين استعدادًا للمونديال.

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن سانتوس يسعى لتجديد عقد نيمار، وأن الاتفاق بين الطرفين بات قريبًا، وهو ما سيمنح اللاعب الاستقرار اللازم للتركيز على الاستعداد للمنافسات الدولية.

في المقابل، كشفت تقارير عن اهتمام نادي فلامنجو، وصيف كأس الإنتركونتيننتال، بالتعاقد مع نيمار، ما يزيد من الخيارات المتاحة أمام النجم البرازيلي قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

ومنذ تولي فيليبي لويس، الظهير الأيسر السابق لتشيلسي، منصب المدير الفني للمنتخب، استعاد نيمار تدريجيًا مكانته كلاعب أساسي، مما يعزز فرص مشاركته بشكل كامل مع السيليساو في البطولات المقبلة.