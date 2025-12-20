المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

أين سيلعب نيمار قبل المونديال؟.. سانتوس وفلامنجو يتنافسان على توقيعه

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:09 م 20/12/2025
نيمار

النجم البرازيلي نيمار جونيور

يستعد النجم البرازيلي نيمار جونيور لاتخاذ خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، حيث سيصبح لاعبًا حرًا خلال أيام قليلة مع نهاية عقده مع نادي سانتوس في 31 ديسمبر، ما يتيح له فرصة الانتقال لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

هل سيجدد نيمار عقده مع سانتوس أم ينتقل إلى فلامنجو؟

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يركز فيه نيمار، البالغ من العمر 33 عامًا، على تحقيق هدفه الأكبر، وهو اللعب مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، حيث أكد المدرب الجديد للسيليساو، كارلو أنشيلوتي، عزمه على استدعاء أفضل اللاعبين استعدادًا للمونديال.

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن سانتوس يسعى لتجديد عقد نيمار، وأن الاتفاق بين الطرفين بات قريبًا، وهو ما سيمنح اللاعب الاستقرار اللازم للتركيز على الاستعداد للمنافسات الدولية.

في المقابل، كشفت تقارير عن اهتمام نادي فلامنجو، وصيف كأس الإنتركونتيننتال، بالتعاقد مع نيمار، ما يزيد من الخيارات المتاحة أمام النجم البرازيلي قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

ومنذ تولي فيليبي لويس، الظهير الأيسر السابق لتشيلسي، منصب المدير الفني للمنتخب، استعاد نيمار تدريجيًا مكانته كلاعب أساسي، مما يعزز فرص مشاركته بشكل كامل مع السيليساو في البطولات المقبلة.

كأس العالم سانتوس فلامنجو نيمار فترة الانتقالات الشتوية

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
حرس الحدود

حرس الحدود

38

جاء هدف حرس الحدود الأول بعد كرة عرضية ويفشل الدفاع في ابعاد الكرة وتصل لمحمد بيومي ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
ليفربول

ليفربول

52

توتنهام يلعب على الدفاع المنظم مع الاعتماد على المرتدات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
