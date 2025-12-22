ليكيب: نيمار يخضع لعملية جراحية في الركبة

يخضع نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، إلى عملية جراحية جديدة في ركبته.

وانتهى عقد نيمار مع نادي سانتوس البرازيلي، بنهاية الموسم الماضي في الدوري البرازيلي.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن سيُجري طبيب المنتخب البرازيلي لاسمار عملية تنظير مفصلي لتخفيف إصابة الغضروف الهلالي التي أعاقت نيمار خلال المباريات الأخيرة من الدوري البرازيلي.

وذكرت الصحيفة، أنه بعد خضوع نيمار لجراحة تنظيرية، سيغيب عن الملاعب ولن يتمكن من العودة حتى أوائل فبراير.

ويأمل نيمار في العودة من جديد، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل.

وييغيب نيمار عن منتخب البرازيل في الفترة الأخيرة، حيث إنه لم ينضم لـ السليساو تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأفادت بعض التقارير الصحفية، أن نيمار سوف يجدد عقده مع نادي سانتوس البرازيلي لمدة 6 أشهر جديدة.

وانضم نيمار إلى نادي سانتوس مطلع الموسم الجاري، بعد فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي.

وشارك نيمار صاحب الـ33 عامًا، في 28 مباراة مع سانتوس في الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 4 أهداف.