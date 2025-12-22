المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليكيب: نيمار يخضع لعملية جراحية في الركبة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:47 م 22/12/2025
نيمار

نيمار

يخضع نيمار دا سيلفا، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، إلى عملية جراحية جديدة في ركبته.

وانتهى عقد نيمار مع نادي سانتوس البرازيلي، بنهاية الموسم الماضي في الدوري البرازيلي.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن سيُجري طبيب المنتخب البرازيلي لاسمار عملية تنظير مفصلي لتخفيف إصابة الغضروف الهلالي التي أعاقت نيمار خلال المباريات الأخيرة من الدوري البرازيلي.

وذكرت الصحيفة، أنه بعد خضوع نيمار لجراحة تنظيرية، سيغيب عن الملاعب ولن يتمكن من العودة حتى أوائل فبراير.

ويأمل نيمار في العودة من جديد، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل.

وييغيب نيمار عن منتخب البرازيل في الفترة الأخيرة، حيث إنه لم ينضم لـ السليساو تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأفادت بعض التقارير الصحفية، أن نيمار سوف يجدد عقده مع نادي سانتوس البرازيلي لمدة 6 أشهر جديدة.

وانضم نيمار إلى نادي سانتوس مطلع الموسم الجاري، بعد فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي.

وشارك نيمار صاحب الـ33 عامًا، في 28 مباراة مع سانتوس في الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 4 أهداف.

سانتوس منتخب البرازيل نيمار

  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

