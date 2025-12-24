المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هويسن مهدد بالغياب عن إسبانيا في كأس العالم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:25 م 24/12/2025
هويسن

دين هويسن

بات الإسباني دين هويسن، مدافع ريال مدريد، مهددا بالغياب عن منتخب بلاده في كأس العالم 2026، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسباني، يتعين على لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، اتخاذ العديد من القرارات الصعبة خلال الأشهر المقبلة، تتعلق باختيار تشكيلة المنتخب لكأس العالم 2026.

ولم تشهد تشكيلة "لا روخا" تغييرات كبيرة منذ مشاركتها الناجحة في بطولة أمم أوروبا 2024، ولكن يتزايد عدد الوجوه الجديدة التي تتنافس على المراكز الأساسية في التشكيلة.

وأشار التقرير إلى أن هويسن يُعد أحد الوجوه الجديدة التي أصبحت تُستدعى بانتظام من قبل دي لا فوينتي، لكن استمرار الحفاظ على مكانه في التشكيلة ليس مضمونا.

وعانى هويسن مؤخرا بسبب الإصابات وتراجع المستوى، تزامنا مع عودة إيمريك لابورت إلى كرة القدم الإسبانية، بانضمامه إلى أتلتيك بلباو قادما من النصر السعودي.

وسيتنافس هويسن على مركز أساسي مع باو كوبارسي وداني فيفيان، وهناك احتمال ضئيل لضم كريستيان موسكيرا، مدافع أرسنال المتألق، الذي أظهر أيضا قدرة على اللعب في مركز الظهير الأيمن.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب إسبانيا ينافس في المجموعة السابعة بمونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وإلى جواره منتخبات السعودية وأوروجواي وكاب فيردي.

ريال مدريد منتخب إسبانيا كأس العالم 2026

