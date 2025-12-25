أكد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن هناك محاولات لتغيير الأجواء الاحتفالية بمناسبة دعم المثليين، التي ستكون مصاحبة لمباراة منتخب بلاده أمام مصر، في كأس العالم 2026.

وعقد تاج اجتماعًا مع اللجنة القيادية للرياضة في الحوزات العلمية بمدينة قم الإيرانية، قبل أيام قليلة، لبحث ملفين بارزين، الأول هو أجواء دعم المثلية في مباراة إيران ومصر، وإقامة مباريات المنتخب الإيراني في المونديال خلال شهر محرم.

وقال مهدي تاج في تصريحات لإذاعة الحرية الإيرانية عقب حضوره الاجتماع: "لقد أبدت حوزة العلماء في قم قلقها إزاء بعض الأحداث التي تجري في الملاعب والمدرجات".

وأضاف: "كما أبدت قلقها إلى بعض شعارات المشجعين، كما نوقشت مسألة مباراة المنتخب الوطني ضد مصر، المقرر إقامتها في سياتل الأمريكية".

وتابع: "سيتعامل الاتحاد الإيراني لكرة القدم بالتأكيد مع هذه المسألة (إقامة مسيرة فخر للمثليين يوم مباراة مصر وإيران)، فنحن لا نريد أن تُقام مباراتنا الثالثة تحت شعار "قوس قزح"، ونسعى جاهدين لتغيير ذلك، ونأمل أن يتحقق".

وأتم مهدي تاج تصريحاته قائلًا: "كان النقاش الثاني يدور حول تزامن مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم مع شهر محرم، ولذا يجب التفكير في تدابير مناسبة، ونحن نعمل على ذلك".

وكانت قرعة كأس العالم 2026، التي أُجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد أسفرت عن وجود منتخب مصر في المجموعة السابعة، مع منتخبات، بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

كأس الأمم الأفريقية

مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025