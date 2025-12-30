المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"إسبانيا والبرازيل والنرويج".. عضو اتحاد الكرة: منتخب مصر سيخوض 4 وديات قبل مونديال 2026

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:07 ص 30/12/2025
حسام حسن

حسام حسن - مدرب منتخب مصر

أكد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على استمرار الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن حتى كأس العالم 2026.

وكانت هناك شائعات تؤكد رحيل الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام وإبراهيم حسن في حال التعثر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وقال الشربيني عبر قناة أون سبورت 1: "في الفترة الأخيرة نتحدث مع الجهاز الفني لمنتخب مصر عن كأس العالم والمباريات الودية التي سيخوضها حسام حسن قبل البطولة".

وأضاف: "في شهر مارس سنواجه السعودية وإسبانيا، وفي شهر يونيو أي قبل كأس العالم سنواجه البرازيل والنرويج".

وواصل عضو مجلس اتحاد الكرة: "هذه الاتفاقات مع هاني أبو ريدة وحسام وإبراهيم حسن وهذا يترجم استمرار الجهاز الفني الحالي بشكل طبيعي".

وتابع: "في شهر مارس المقبل سنخوض بطولة ودية في قطر وسنواجه خلالها مباراتي السعودية وإسبانيا".

قبل أن ينهي: "ما أريد قوله إن هناك نية في استمرار الجهاز الفني الحالي وعدم صحة أي شائعات تقول إن الجهاز الفني سيرحل بعد بطولة أمم أفريقيا الحالية".

منتخب مصر النرويج النرويج إسبانيا كأس العالم 2026 هالاند حمادة الشربيني

