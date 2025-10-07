المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أحدهما من إيطاليا.. منتخب مصر للناشئين يضم ثنائي محترف جديد استعدادًا لكأس العالم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:32 م 07/10/2025
مران منتخب مصر تحت 17 عاما

منتخب مصر تحت 17 عاما

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما عن ضم ثنائي محترف جديد وهما أمير أبو العز وزيد القصبي.

ويلعب أمير أبو العز مع مونزا الإيطالي، وزيد القصبي في فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

وعملت لجنة اللاعبين المحترفين في الخارج باتحاد الكرة على التواصل مع الثنائي، في إطار جهودها لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وكان الكاس أعلن أمس قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر التحضيري، قبل المشاركة في منافسات كأس العالم للناشئين.

ويستعد منتخب مصر تحت 17 عاما لخوض منافسات كأس العالم في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة بالدور الأول، والتي تضم منتخبات هايتي، فنزويلا وإنجلترا.

قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا استعدادًا لكأس العالم

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - زيد قصبي - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام.

خط الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - إبراهيم النجعاوي - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - كريم جمعة - سيف الجبالي.

خط الهجوم: أمير أبو العز - حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.

منتخب مصر كأس العالم للناشئين أحمد الكاس أمير أبو العز زيد القصبي

