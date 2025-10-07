أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما عن ضم ثنائي محترف جديد وهما أمير أبو العز وزيد القصبي.

ويلعب أمير أبو العز مع مونزا الإيطالي، وزيد القصبي في فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

وعملت لجنة اللاعبين المحترفين في الخارج باتحاد الكرة على التواصل مع الثنائي، في إطار جهودها لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وكان الكاس أعلن أمس قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر التحضيري، قبل المشاركة في منافسات كأس العالم للناشئين.

ويستعد منتخب مصر تحت 17 عاما لخوض منافسات كأس العالم في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة بالدور الأول، والتي تضم منتخبات هايتي، فنزويلا وإنجلترا.

قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا استعدادًا لكأس العالم

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - زيد قصبي - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام.

خط الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - إبراهيم النجعاوي - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - كريم جمعة - سيف الجبالي.

خط الهجوم: أمير أبو العز - حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.