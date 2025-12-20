تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن
-
الدوري الإنجليزي
صباحك أوروبي.. رسالة سلوت عن صلاح.. مستقبل جوارديولا.. ومخاوف بايرن
20 ديسمبر 2025
-
الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم.. الزمالك وحرس الحدود بكأس الرابطة.. وقمة ليفربول ضد توتنهام
20 ديسمبر 2025
-
كأس رابطة الأندية
موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود في كأس الرابطة
20 ديسمبر 2025
-
الدوري المصري
مصدر لـ "يلا كورة" يكشف السبب وراء إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
20 ديسمبر 2025
-
الدوري المصري
للمرة الثامنة.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك
20 ديسمبر 2025
-
كأس الأمم الأفريقية
توقع مع يلا كورة نتائج وبطل كأس أمم أفريقيا واربح بلاي ستيشن 5 وموبايل وسمارت واتش
15 ديسمبر 2025
الدوري الإسباني
تقارير تكشف.. هل ضيع ريال مدريد موهبة بايرن ميونخ مجانا؟20 ديسمبر 2025 10:53 ص
-
-
كأس الأمم الأفريقية
الإصابة تحرم لاعب السنغال من المشاركة في كأس أمم أفريقيا20 ديسمبر 2025 10:44 ص
-
-
الدوري السعودي
مانشستر سيتي يتسبب في إيقاف القيد لنادي النصر السعودي.. ما القصة؟20 ديسمبر 2025 10:32 ص
-
الدوري الإنجليزي
الأولى في غياب صلاح.. موعد مباراة توتنهام ضد ليفربول والقناة الناقلة20 ديسمبر 2025 10:18 ص
-
الدوري الإنجليزي
دون مرموش.. موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي20 ديسمبر 2025 10:15 ص
-
-
الدوري الإيطالي
موعد والقناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي20 ديسمبر 2025 10:05 ص
-
كأس رابطة الأندية
بحثًا عن العودة للانتصارات.. الزمالك يستضيف حرس الحدود في كأس الرابطة20 ديسمبر 2025 12:11 ص
-
كأس رابطة الأندية
قائمة الزمالك.. غياب ناصر ماهر وعبدالله السعيد.. وعودة 3 لاعبين أمام حرس الحدود20 ديسمبر 2025 10:10 م
-
كأس رابطة الأندية
ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. إيقاف الزمالك.. ورد اتحاد الكرة على شائعات كيروش20 ديسمبر 2025 02:02 ص
-
كأس الأمم الأفريقية
البحث عن الذهب.. مدرب الكاميرون السابق ليلا كورة: الجميع بكى بعد تحقيق أمم أفريقيا.. وصلاح مثل ميسي20 ديسمبر 2025 11:10 م
-
كأس الأمم الأفريقية
منتخب مصر يعتمد القميص الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا في أمم إفريقيا20 ديسمبر 2025 11:51 م
-
كرة السلة
قبل القمة.. الأهلي يواصل انتصاراته وفوز مثير للزمالك في دوري السوبر للسلة20 ديسمبر 2025 11:27 م
المباريات القادمة
-
17:00
20/12/2025
-
17:00
20/12/2025
-
20:00
20/12/2025
كأس العرب
بين مسؤولية أبوريدة واتهامات طولان وقرار حسام حسن.. لماذا أخفقت مصر في كأس العرب؟
رغم انتهاء بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر من 1 حتى 18 ديسمبر إلا أن الحديث عن إخفاق منتخب مصر في البطولة لم ينته بعد.19 ديسمبر 2025 04:30 م
-
كأس الأمم الأفريقية
المجد ينتظره في أمم أفريقيا.. 6 أهداف تفصل صلاح عن إنجازين تاريخيين مع مصر
تمثل بطولة أمم أفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب نقطة فارقة في مسيرة النجم المصري محمد صلاح الذي يبحث عن كتابة المجد مع الفراعنة.19 ديسمبر 2025 05:11 م
-
كأس الأمم الأفريقية
ملاعب أفريقيا (7).. مركب محمد الخامس من "ملاكم فرنسي" لمعقل تاريخي
تحتضن 9 ملاعب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل، ويلقي موقع “يلا كورة” نظرة على تلك الملاعب التي ستكون شاهدة على البطولة الأهم في القارة السمراء.19 ديسمبر 2025 04:59 م
-
كأس الأمم الأفريقية
أغرب قصص الكان.. حكاية انسحاب نيجيريا بسبب نيلسون مانديلا
تتميز بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالقصص الغريبة دائمًا، وذلك منذ أن بدأت البطولة عام 1957.19 ديسمبر 2025 04:48 م
-
كأس الأمم الأفريقية
البحث عن الذهب.. مدرب الأهلي السابق: مباراة مصر وجنوب أفريقيا ستكون الأقوى.. والشناوي سيحدث الفارق
يرى كيفين جونسون مدرب الأهلي السابق، أن مباراة مصر وجنوب أفريقيا ستكون الأقوى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.19 ديسمبر 2025 03:20 م