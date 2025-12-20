ملاعب أفريقيا (7).. مركب محمد الخامس من "ملاكم فرنسي" لمعقل تاريخي

تحتضن 9 ملاعب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل، ويلقي موقع “يلا كورة” نظرة على تلك الملاعب التي ستكون شاهدة على البطولة الأهم في القارة السمراء.