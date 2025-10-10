نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا في تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

وأقيمت ودية مصر وتونس على ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وأحرز أهداف منتخب مصر بلال عطية ومهند الشامي وعبدالعزيز الزغبي.

ويخوض منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس ودية ثانية ضد تونس أيضًا يوم 13 أكتوبر في إطار استعدادات الفراعنة لمنافسات كأس العالم للناشئين.

ويستعد الفراعنة الصغار لخوض منافسات كأس العالم في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة بالدور الأول، والتي تضم منتخبات هايتي، فنزويلا وإنجلترا.

قائمة منتخب مصر تحت 17 عامًا:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - زيد قصبي - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام.

خط الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - إبراهيم النجعاوي - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - كريم جمعة - سيف الجبالي.

خط الهجوم: أمير أبو العز - حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب.