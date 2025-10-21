المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أحمد الكاس يعلن قائمة منتخب مصر تحت 17 عاما في كأس العالم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:32 م 21/10/2025
منتخب الناشئين

أحمد الكاس - منتخب مصر تحت 17 عاما

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين التي ستشارك في بطولة كأس العالم في قطر.

ويشارك منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 27 من شهر نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

وجاءت قائمة منتخب مصر تحت 17 عاما كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

وهناك ثنائي في قائمة الانتظار وفقا للوائح الاتحاد الدولي وهما عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

