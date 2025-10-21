أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين التي ستشارك في بطولة كأس العالم في قطر.

ويشارك منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 27 من شهر نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

وجاءت قائمة منتخب مصر تحت 17 عاما كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

وهناك ثنائي في قائمة الانتظار وفقا للوائح الاتحاد الدولي وهما عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.