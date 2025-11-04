يستعد منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، لخوض بطولة كأس العالم في قطر.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة بكأس العالم، بجوار هايتي، وفنزويلا، وإنجلترا.

مواعيد مباريات منتخب الناشئين

الجولة الأولى: هايتي - يوم 4 نوفمبر - الساعة 3:30 مساءً.

الجولة الثانية: فنزويلا - يوم 7 نوفمبر - الساعة 3:30 مساءً.

الجولة الثالثة: إنجلترا - يوم 10 نوفمبر- الساعة 5:45 مساءً.

وكان منتخب الناشئين قد خاض مباراة ودية أمام قطر، وفاز بها بنتيجة 7-1، ضمن الاستعداد للبطولة.

وسبق وأعلن أحمد الكاس عن القائمة التي ستخوض كأس العالم وضمت كلا من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب