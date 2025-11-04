المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

البداية أمام هايتي.. مواعيد مباريات منتخب الناشئين في كأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:47 ص 02/11/2025
منتخب الناشئين

منتخب الناشئين

يستعد منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، لخوض بطولة كأس العالم في قطر.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة بكأس العالم، بجوار هايتي، وفنزويلا، وإنجلترا.

مواعيد مباريات منتخب الناشئين

الجولة الأولى: هايتي - يوم 4 نوفمبر - الساعة 3:30 مساءً.

الجولة الثانية: فنزويلا - يوم 7 نوفمبر - الساعة 3:30 مساءً.

الجولة الثالثة: إنجلترا - يوم 10 نوفمبر- الساعة 5:45 مساءً.

 وكان منتخب الناشئين قد خاض مباراة ودية أمام قطر، وفاز بها بنتيجة 7-1، ضمن الاستعداد للبطولة.

وسبق وأعلن أحمد الكاس عن القائمة التي ستخوض كأس العالم وضمت كلا من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب

منتخب مصر كأس العالم للناشئين منتخب الناشئين مصر للناشئين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg