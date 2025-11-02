المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

قبل كأس العالم.. أبو ريدة يساند منتخب مصر للناشئين

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:17 م 02/11/2025
منتخب مصر تحت 17

هاني أبو ريدة رفقة منتخب مصر تحت 17 سنة

حضر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مران منتخب مصر تحت 17 عامًا قبل خوض منافسات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة بكأس العالم، بجوار هايتي، وفنزويلا، وإنجلترا، إذ يسعى صغار الفراعنة للظهور بشكل مميز خلال منافسات البطولة.

أبو ريدة يساند منتخب مصر للناشئين

حرص هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على التواجد في مران منتخب مصر تحت 17 عامًا ومساندته، إذ حرص على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة.

وأكد أبو ريدة خلال حديثه مع منتخب مصر للناشئين، على ضرورة بذل أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الشعب المصري، مشددًا على أن الجيل الحالي يمتلك العديد من المواهب التي تستطيع تقديم أداء مشرف يليق باسم مصر.

ويواجه منتخب مصر نظيره هايتي يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح مباريات الفراعنة في كأس العالم.

مواعيد منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

الجولة الأولى: هايتي - يوم 4 نوفمبر - الساعة 3:30 مساءً.

الجولة الثانية: فنزويلا - يوم 7 نوفمبر - الساعة 3:30 مساءً.

الجولة الثالثة: إنجلترا - يوم 10 نوفمبر- الساعة 5:45 مساءً.

مباراة مصر القادمة
اتحاد الكرة كأس العالم للناشئين هاني أبو ريدة منتخب مصر للناشئين

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

4

ركنية للمصري ترسل داخل منطقة الجزاء وخروج خاطئ من محمد الشناوي لكن دفاع المصري تصدى للكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
إلتشي

إلتشي

32

فرينكي دي يونج سدد من خارج منطقة الجزاء وكرته اصطدمت في الدفاع ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
بورنموث

بورنموث

70

عرضية لبورنموث ويقابلها ماركوس تافيرنييه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وتمر بعيدة عن المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
