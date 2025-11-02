قبل كأس العالم.. أبو ريدة يساند منتخب مصر للناشئين

حضر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مران منتخب مصر تحت 17 عامًا قبل خوض منافسات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة بكأس العالم، بجوار هايتي، وفنزويلا، وإنجلترا، إذ يسعى صغار الفراعنة للظهور بشكل مميز خلال منافسات البطولة.

أبو ريدة يساند منتخب مصر للناشئين

حرص هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على التواجد في مران منتخب مصر تحت 17 عامًا ومساندته، إذ حرص على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة.

وأكد أبو ريدة خلال حديثه مع منتخب مصر للناشئين، على ضرورة بذل أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الشعب المصري، مشددًا على أن الجيل الحالي يمتلك العديد من المواهب التي تستطيع تقديم أداء مشرف يليق باسم مصر.

ويواجه منتخب مصر نظيره هايتي يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح مباريات الفراعنة في كأس العالم.

مواعيد منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

الجولة الأولى: هايتي - يوم 4 نوفمبر - الساعة 3:30 مساءً.

الجولة الثانية: فنزويلا - يوم 7 نوفمبر - الساعة 3:30 مساءً.

الجولة الثالثة: إنجلترا - يوم 10 نوفمبر- الساعة 5:45 مساءً.