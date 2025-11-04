يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المرتقبة والمثيرة ويتصدرها قمة ليفربول وريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما يبدأ منتخب مصر مشوار بطولة كأس العالم للناشئين.

وتتواصل المنافسة في دوري أبطال أوروبا، حيث ستنطلق الجولة الرابعة، اليوم الثلاثاء، بإقامة 9 مواجهات.

ومن أبرز هذه المواجهات قمة ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح ضد ريال مدريد، وبايرن ميونخ في مواجهة نارية ضد باريس سان جيرمان.

ولحساب الدوري المصري، ستقام 3 مباريات بين وادي دجلة ضد حرس الحدود، المقاولون العرب مع سموحة، وزد في مواجهة البنك الأهلي.

وفي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17عاما والمقامة بقطر، ينطلق مشوار منتخب مصر بمواجهة هايتي.

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساء.. نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت.. beIN SPORTS HD 5

7:45 مساء.. سلافيا براج ضد أرسنال.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. ليفربول ضد ريال مدريد.. beIN SPORTS HD 2

10:00 مساء.. جليمت ضد موناكو.. beIN SPORTS HD 8

10:00 مساء.. أولمبياكوس ضد إيندهوفن.. beIN SPORTS HD 7

10:00 مساء.. توتنهام ضد كوبنهاجن.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. يوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة.. beIN SPORTS HD 6

10:00 مساء.. أتلتيكو مدريد ضد سان جيلواز.. beIN SPORTS HD 5

الدوري المصري

5:00 مساء.. وادي دجلة ضد حرس الحدود.. أون سبورت 2

8:00 مساء.. المقاولون العرب ضد سموحة.. أون سبورت 2

8:00 مساء.. زد ضد البنك الأهلي.. أون سبورت 1

بطولة العالم تحت 17 عاما (مجموعة مصر)

3:30 عصرا.. مصر ضد هايتي.. beIN SPORTS المفتوحة

5:30 مساء.. إنجلترا ضد فنزويلا.. bein sport extra 3

دوري أبطال آسيا للنخبة

6:00 مساء.. السد القطري ضد الأهلي السعودي.. beIN SPORTS HD 3

8:15 مساء.. الاتحاد السعودي ضد الشارقة الإماراتي.. beIN SPORTS HD 3