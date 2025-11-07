أبرز مباريات اليوم.. منتخب الناشئين في كأس العالم

يشهد اليوم الجمعة عدد من المباريات المرتقبة على مستوى مختلف البطولات، لعل أبرزها مواجهة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عاما.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم الجمعة

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر - فنزويلا (3:30 مساءً) عبر قناة Bein sports HD المفتوحة.

إنجلترا - هايتي (2:30 مساءً) عبر قناة Bein sports HD 2.

الدوري الإسباني

إلتشي - ريال سوسيداد (10 مساءً) عبر قناة Bein sports HD 3.

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو - كريمونيسي (9:45 مساءً) عبر starz play.

الدوري الفرنسي

باريس - رين (9:45 مساءً) عبر قناة Bein sports HD 4.

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك - اتحاد بسيون (2:30).

زد - الأهلي (2:30).

الدوري السعودي

النجمة - الهلال (9:30 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

الفتح - التعاون (4:35 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

الدوري القطري

الشمال - الوكرة (4:30 مساءً) عبر قناة Bein sports HD 4.