كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

أبرز مباريات اليوم.. منتخب الناشئين في كأس العالم

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:46 ص 07/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر للناشئين

يشهد اليوم الجمعة عدد من المباريات المرتقبة على مستوى مختلف البطولات، لعل أبرزها مواجهة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عاما.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم الجمعة

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر - فنزويلا (3:30 مساءً) عبر قناة Bein sports HD المفتوحة.

إنجلترا - هايتي (2:30 مساءً) عبر قناة Bein sports HD 2.

الدوري الإسباني

إلتشي - ريال سوسيداد (10 مساءً) عبر قناة Bein sports HD 3.

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو - كريمونيسي (9:45 مساءً) عبر starz play.

الدوري الفرنسي

باريس - رين (9:45 مساءً) عبر قناة Bein sports HD 4.

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الزمالك - اتحاد بسيون (2:30).

زد - الأهلي (2:30).

الدوري السعودي

النجمة - الهلال (9:30 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

الفتح - التعاون (4:35 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

الدوري القطري

الشمال - الوكرة (4:30 مساءً) عبر قناة Bein sports HD 4.

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين كأس العالم تحت 17 عاما كأس العالم تحت 17 سنة منتخب مصر تحت 17 سنة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    32
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

