يستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة فنزويلا في كأس العالم المقام في قطر.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الجمعة أمام فنزويلا، على ملعب ملعب أسباير في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين

موعد مباراة مصر وفنزويلا

وتقام مباراة مصر وفنزويلا، في تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وفنزويلا

وتذاع مباراة مصر وفنزويلا على قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويسعى منتخب الناشئين إلى تحقيق الفوز أمام فنزويلا؛ من أجل حسم التأهل مبكرًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

ويأمل منتخب مصر، أن يستغل انطلاقته الرائعة في البطولة بالفوز أمام هايتي برباعية دون رد في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، حقق منتخب فنزويلا، فوزًا كبيرًا هو الآخر أمام منتخب إنجلترا بثلاثية دون رد.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الخامسة بكأس العالم للناشئين، بجانب كل من، فنزويلا، وهايتي، وإنجلترا.

