المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موعد والقناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وفنزويلا في كأس العالم للناشئين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:54 ص 07/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة فنزويلا في كأس العالم المقام في قطر.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الجمعة أمام فنزويلا، على ملعب ملعب أسباير في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين

موعد مباراة مصر وفنزويلا

وتقام مباراة مصر وفنزويلا، في تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وفنزويلا

وتذاع مباراة مصر وفنزويلا على قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويسعى منتخب الناشئين إلى تحقيق الفوز أمام فنزويلا؛ من أجل حسم التأهل مبكرًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

ويأمل منتخب مصر، أن يستغل انطلاقته الرائعة في البطولة بالفوز أمام هايتي برباعية دون رد في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، حقق منتخب فنزويلا، فوزًا كبيرًا هو الآخر أمام منتخب إنجلترا بثلاثية دون رد.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الخامسة بكأس العالم للناشئين، بجانب كل من، فنزويلا، وهايتي، وإنجلترا.

لمتابعة أخبار بطولة كأس العالم للناشئين.. اضغط هنا

منتخب مصر منتخب الناشئين فنزويلا كأس العالم للناشئين منتخب مصر للناشئن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    32
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg