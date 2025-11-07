المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بنظام الفيديو الجديد.. طرد محمد حمد في مباراة مصر وفنزويلا بمونديال الناشئين

مصطفى جمال

مصطفى جمال

05:05 م 07/11/2025
تحصل محمد حمد لاعب خط وسط منتخب مصر للناشئين، على البطاقة الحمراء، خلال أحداث الشوط الثاني، من مباراة الفراعنة ضد منتخب فنزويلا، في كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة بقطر.

وارتكب حمد مخالفة في منتصف الملعب، لصالح لاعب فنزويلا، وحصل على البطاقة الصفراء، قبل أن يطالب مدرب منتخب فنزويلا بالعودة لمراجعة الحالة عبر تقنية الفيديو.

نظام تقنية الفيديو الجديد يتسبب في طرد لاعب منتخب مصر للناشئين

ويطبق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظامًا جديدًا لتقنية الفيديو، خلال بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، وهو نظام "FVS" أي دعم تقنية الفيديو، والذي يتم فيه العودة لمراجعة الحالات بناء على طلب المديرين الفنيين.

ويحق لكل مدرب طلب التحدي مرتين، وحال فوزه في التحدي يحتفظ بأحقيته في المراجعة مجددًا.

ويتم مراجعة اللقطة في 4 حالات فقط، هي: الاعتراض على الهدف، ركلات الجزاء، البطاقات الحمراء، الخطأ في تحديد هوية لاعب حصل على بطاقة.

وعقب العودة لتقنية الفيديو، قرر الحكم طرد محمد حمد، ليكمل المنتخب الوطني اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر للناشئين مباراة مصر وفنزويلا محمد حمد

