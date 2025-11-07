اقتنص منتخب مصر للناشئين، نقطة ثمينة من مواجهة نظيره الفنزويلي، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

منتخب مصر للناشئين كان متأخر في النتيجة، لكن تمكن من العودة لينهي المباراة مع فنزويلا بنتيجة (1-1)، ليرفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط، ليستمر في صدارة المجموعة الخامسة.

نقطة التعادل الثمينة حافظت لمنتخب مصر للناشئين على صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، لأفضلية فارق الأهداف عن فنزويلا، التي استمرت في مركز الوصافة.

تعادل منتخب مصر للناشئين

وصل منتخب مصر بأول محاولة وتهديد على الخصم، من خلال تسديدة يسارية أطقلها حمزة عبد الكريم، جاورت المرمى في الدقيقة 16.

وتمكنت فنزويلا من إحراز الهدف الأول عن طريق ماركوس مايتان، في الدقيقة 18، من ركلة ركنية.

وكاد منتخب مصر أن يدرك التعادل بعد مراوغة من محمد حمد، ولكن تسديدته أبعدها حارس المرمى.

وحصل مهند الشامي على بطاقة صفراء في الدقيقة 26 من المباراة، بعد ارتكابه مخالفة ضد لاعب فنزويلا، بها نوع من التهور، كما حصل باسل مدحت على بطاقة أخرى في الدقيقة 39.

تألق عمر عبد العزيز حارس مرمى منتخب مصر للناشئين، وتصدى لتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليمنع استقبال الهدف الثاني.

بعدها بثوانٍ قليلة، تصدى القائم لتسديدة من فنزويلا على حدود منطقة الجزاء، في إحدى اللعبات المكررة خلال الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم فنزويلا (1-0).

بدأ الشوط الثاني بمحاولات مبادرة من منتخب مصر للناشئين، حتى تمكن حمزة عبد الكريم من إحراز هدف التعادل من ضربة رأسية في الدقيقة 54، بعد إرسال كرة عرضية من مهند الشامي.

وتلقى محمد حمد بطاقة حمراء في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعد ارتكابه مخالفة ضد لاعب فنزويلا، حيث إن المدير الفني للمدرب الخصم قدم كارت التحدي وطلب مراجعة اللعبة، ليقرر الحكم بعدها تغيير البطاقة من صفراء إلى حمراء.

وأجرى أحمد الكاس المدير الفني التغيير الأول، في الدقيقة 64، باستبدال عبد العزيز الزغبي ودخول أنس رشدي، بعد الطرد والنقص العددي.

واستخدم أحمد الكاس، كارت التحدي في الدقيقة 71، حيث طلب مراجعة لعبة للمطالبة بطرد إحدى لاعبي فنزويلا، لكن بعد العودة للفيديو، لم يغير الحكم قراره.

استمرت محاولات منتخب مصر للناشئين للحفاظ على نتيجة التعادل الإيجابي، في ظل النقص العددي، والضغط المكثف من لاعبي المنتخب الخصم.

وكاد منتخب مصر للناشئين أن يسجل هدف التقدم والفوز في الدقيقة 87 من ضربة رأسية، لكن تسديدة إبراهيم النجعاوي جاءت أعلى المرمى.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق وقت بدل من الضائع، وسط ضغط قوي من لاعبي فنزويلا واستبسال من دفاع منتخبنا الوطني للناشئين، حيث طلب مدرب فنزويلا استخدام كارت التحدي مجددًا، لكن اللعبة لم ترتقِ إلى مخالفة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).