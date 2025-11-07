المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الجولة الأخيرة.. موعد مباراة مصر ضد إنجلترا في كأس العالم للناشئين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:49 م 07/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر تحت 17 عاما

يضرب منتخب مصر تحت 17 عاما موعدًا مع إنجلترا في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم للناشئين والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي وستستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم هايتي وإنجلترا وفنزويلا.

وبدأ مشوار الفراعنة بالفوز على هايتي بنتيجة 4-1 ثم تعادل مع فنزويلا 1-1.

موعد مباراة مصر ضد إنجلترا في كأس العالم للناشئين

تقام مباراة مصر ضد إنجلترا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 10 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 5:45 مساءً.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في مونديال الناشئين

يعتلي منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن فنزويلا الوصيف.

طالع جدول ترتيب مجموعة مصر كاملة من هنا

نظام كأس العالم تحت 17 عامًا

تشهد بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا مشاركة 48 فريقًا، حيث سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة تضم كل واحدة 4 منتخبات.

ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ12 بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، بحيث يكون عددهم بعد ذلك 32 منتخبا.

 

إنجلترا موعد مباراة مصر القادمة منتخب مصر للناشئين كأس العالم تحت 17 سنة مصر وفنزويلا منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم ضد فنزويلا مصر وفنزويلا اليوم ترتيب مجموعة مصر

