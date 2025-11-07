المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قناص جديد في القلعة الحمراء.. حمزة عبد الكريم من بداية ماليزية إلى تألق مونديالي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:27 م 07/11/2025
حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين

حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين

واصل حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر للناشئين، تألقه مع الفراعنة، في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في قطر.

وسجل حمزة هدف التعادل الثمين لمنتخب مصر، برأسية قوية في شباك فنزويلا، ليزيد من حظوظ المنتخب الوطني للصعود للدور المقبل، عقب عرضية متقنة من زميله مهند الشامي.

واستطاع حمزة لفت الأنظار له، في فترة قصيرة بقطاع الناشئين داخل النادي الأهلي، ليطالب الجماهير بمنحه الفرصة مع الفريق الأول بصورة أكبر.

وكان حمزة عبد الكريم قد بدأ مسيرته الكروية، في دولة ماليزيا، حيث كان والده يعمل هناك، قبل أن تعود أسرته إلى مصر، ليذهب إلى اختبارات نادي زد ويجتاها بنجاح.

وفضل حمزة الانضمام للنادي الأهلي، بعدما نجح أيضُا في تجاوز الاختبارات، عام 2020، والتي أقيمت بفرع النادي بمدينة نصر، باختيار من المدرب أسامة ذكي.

وقال حمزة في تصريحات تلفزيونية سابقة: "بدأت في النادي الأهلي تحت قيادة مدربي أحمد صديق،ثم تبعه كابتن علاء وتامر طلعت وتامر حسن، ومحمود بيومي، وكل مدرب له طريقة اللعب الخاصة به".

وتابع: "أضع في تركيزي دائمًا أن أسجل من أجل فوز الفريق وهدفنا الرئيسي تقديم مستوى جيد، وحلمي اللعب مع الفريق الأول وتحقيق الكثير من البطولات، وإن شاء الله يتم تصعيدي".

أحلام حمزة تحققت بالفعل، بعدما ضمه كولر المدرب السابق للقلعة الحمراء، ليشارك لأول مرة مع الفريق الأول، ضد بتروجت، يوم 6 فبراير 2025، خلال منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقرر أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، استدعاء عبد الكريم للتواجد ضمن قائمة الفراعنة التي شاركت في بطولة شمال أفريقيا بالجزائر، بعد المستويات المميزة التي أظهرها اللاعب رفقة ناشئي الأهلي.

وواصل حمزة تألقه ولكن على الصعيد الدولي هذه المرة، حيث قاد منتخب مصر للفوز ببطولة شمال أفريقيا، بعدما سجل 3 أهداف، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفي بطولة أفريقيا قدم حمزة 4 مساهمات تهديفية (سجل 3 وصنع 1)، ليساعد منتخب مصر للناشئين على الصعود إلى بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن تلقي القلعة الحمراء عرضًا من فريق بايرن ميونخ الألماني لضم حمزة عبد الكريم، بعد خوض تجربة معايشة أولًا، في شهر يوليو الماضي.

مباراة مصر القادمة
الأهلي حمزة عبد الكريم منتخب مصر للناشئين

