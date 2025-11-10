مباريات اليوم.. منتخب مصر للناشئين يواجه إنجلترا

يستعد منتخب مصر لمواجهة إنجلترا في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، ضمن أبرز مباريات اليوم الإثنين.

ويبدأ أسبوع فيفا اليوم الإثنين 10 نوفمبر، على أن يستمر حتى 18 من الشهر نفسه، ما يعني توقف مسابقات الأندية في جميع أنحاء العالم.

منتخب مصر يواجه إنجلترا

يلتقي المنتخب المصري بمنافسه الإنجليزي هذا المساء ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم تحت 17 عامًا.

وكان منتخب مصر ضمن تأهله إلى دور الـ32 من منافسات كأس العالم في وقت سابق، لكنه لم يتعرف بعد إلى موقعه سواءً في الصدراة أو الوصافة أو ضمن أفضل 8 ثوالث، ما يتحدد بعد لقاء إنجلترا.

ويملك المنتخب الذي يتولى قيادته المدرب أحمد الكاس 4 نقاط، جمعها من الفوز على هايتي ثم التعادل مع فنزويلا، بينما حصد منتخب إنجلترا ثلاث نقاط فقط.

وفيما يلي بطاقة مباراة منتخب مصر وإنجلترا في كأس العالم تحت 17 عامًا..

- الموعد: الإثنين 10 نوفمبر

- التوقيت: الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة

- الملعب: ملعب رقم 7 في أسباير زون في قطر

- القناة الناقلة: قناة بي إن سبورتس المفتوحة

