المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم.. منتخب مصر للناشئين يواجه إنجلترا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:53 ص 10/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر تحت 17 عامًا

يستعد منتخب مصر لمواجهة إنجلترا في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، ضمن أبرز مباريات اليوم الإثنين.

ويبدأ أسبوع فيفا اليوم الإثنين 10 نوفمبر، على أن يستمر حتى 18 من الشهر نفسه، ما يعني توقف مسابقات الأندية في جميع أنحاء العالم.

منتخب مصر يواجه إنجلترا

يلتقي المنتخب المصري بمنافسه الإنجليزي هذا المساء ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم تحت 17 عامًا.

وكان منتخب مصر ضمن تأهله إلى دور الـ32 من منافسات كأس العالم في وقت سابق، لكنه لم يتعرف بعد إلى موقعه سواءً في الصدراة أو الوصافة أو ضمن أفضل 8 ثوالث، ما يتحدد بعد لقاء إنجلترا.

ويملك المنتخب الذي يتولى قيادته المدرب أحمد الكاس 4 نقاط، جمعها من الفوز على هايتي ثم التعادل مع فنزويلا، بينما حصد منتخب إنجلترا ثلاث نقاط فقط.

وفيما يلي بطاقة مباراة منتخب مصر وإنجلترا في كأس العالم تحت 17 عامًا..

- الموعد: الإثنين 10 نوفمبر

- التوقيت: الساعة 5:45 مساءً بتوقيت القاهرة

- الملعب: ملعب رقم 7 في أسباير زون في قطر

- القناة الناقلة: قناة بي إن سبورتس المفتوحة

طالع جميع مباريات اليوم من هنا

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم تحت 17 عاما مباريات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    56
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg