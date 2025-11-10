المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:24 ص 10/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر

يختتم منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بمواجهة نظيره الإنجليزي.

منتخب مصر جمع 4 نقاط من أول جولتين، بفوزه على هايتي وتعادله مع فنزويلا، ليتصدر ترتيب المجموعة الخامسة، ويضمن التأهل للأدوار الإقصائية.

بينما يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

تقام مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما اليوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 5:45 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

تُنقل مباراة مصر ضد إنجلترا عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جدول مباريات اليوم 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر للناشئين كأس العالم تحت 17 عاما مباراة مصر وإنجلترا

