يختتم منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بمواجهة نظيره الإنجليزي.

منتخب مصر جمع 4 نقاط من أول جولتين، بفوزه على هايتي وتعادله مع فنزويلا، ليتصدر ترتيب المجموعة الخامسة، ويضمن التأهل للأدوار الإقصائية.

بينما يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

تقام مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما اليوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 5:45 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

تُنقل مباراة مصر ضد إنجلترا عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

