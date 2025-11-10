طرحت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة، برنامجا شاملا لدعم كشافة المواهب في رصد نجوم الغد في مونديال الناشئين المقام بدولة قطر.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان رسمي: "في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات كرة القدم، يقدم البرنامج لكشافي مواهب كرة القدم خدمات متكاملة تشمل السفر والإقامة وتذاكر المباريات".

وأوضحت أن البرنامج يمكنّ كشافي المواعب من البقاء في موقع مركزي واحد على بعد خطوات من ملاعب البطولة، والتواجد في قلب الحدث.

وأكد عبدالله الساعي، المدير التنفيذي للإدارة الرياضية في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة: "يعتبر هذا المستوى من الخدمة لكشافي المواهب غير مسبوق في تاريخ أي بطولة".

وأضاف: "تدرك اللجنة المحلية المنظمة الدور المحوري للكشافين في اكتشاف المواهب الناشئة على أرض الملعب والمساهمة في بناء مستقبلهم، لذلك حرصنا على تزويدهم بتجربة مصممة خصيصا تتيح لهم التركيز على أداء اللاعبين في المباريات، وتوفير أفضل الظروف لاكتشاف المواهب الواعدة، بينما نعتني بكافة الأمور اللوجستية المتعلقة بزيارتهم."

وواصل: "يسعدنا الترحيب بالكشافين من أنحاء العالم، ما يعكس التنوع العالمي الذي نحتفي به في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا بالكشافين وتفهم احتياجاتهم على أكمل وجه، لإثراء تجربتهم حيث تستعد دولة قطر لاستضافة النسخ الـ4 المقبلة من البطولة العالمية للناشئين".

وتشهد كأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025" حضور أكثر من 130 كشافا من أشهر الأندية العالمية، حيث قدمت اللجنة المحلية المنظمة خدمات متخصصة منذ لحظة وصولهم.

وتقام مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات في منطقة واحدة تشمل 8 ملاعب تقع في مجمع المسابقات في "أسباير زون"، مع ما يصل إلى 8 مباريات يوميا.



وأشار بيان اللجنة إلى أن الشكل الفريد للبطولة "أسهم في تمكين الكشافين من حضور أكثر من مباراة في اليوم، ومراقبة المواهب الصاعدة عن كثب في منطقة واحدة".

وواصل: "كما تم تعزيز تجربة استكشاف المواهب الصاعدة مع إقامة فريق الكشافين في فندق يوجد في منطقة استضافة البطولة".

وتعتبر كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 أول بطولة كأس العالم تشهد مشاركة 48 منتخبا، مما يجعلها النسخة الأكبر في بطولة العالم للناشئين.

وبالنسبة لكول بوشو، رئيس أكاديمية الكشافة في نادي شيكاغو فاير بالدوري الأمريكي، فإن الشكل الفريد للبطولة وحجم المشاركة فيها أتاحا للكشافين فرصة الاطلاع على مجموعة كبيرة من المواهب في منطقة واحدة.

وقال: "توفر البطولة مسارا هاما للاعبين للانضمام إلى صفوف المنتخب الأول، ولا شك أن تواجدهم في مكان واحد يتيح لنا رصد ومراقبة المواهب الواعدة بسهولة بما يساعدنا على القيام بمهامنا على نحو مثالي".

وأردف: "يمكننا التنقل من ملعب إلى آخر ومراقبة اللاعبين في العديد من المباريات، دون الحاجة للتنقل لمسافات طويلة، كما تتميز الملاعب بزوايا مشاهدة رائعة، مما يساعدنا على مراقبة اللاعبين عن كثب، نشهد تجربة رائعة خلال استضافة البطولة في قطر".

أما بيدرو فيريرينيا، كشاف المواهب من نادي سانت إتيان الفرنسي، فقال أن شكل البطولة المكون من 48 منتخبا يمكن الكشافين من ملاحظة الأساليب المتنوعة للعب لدى اللاعبين الناشئين واختبار جاهزيتهم.

وأضاف: "نشاهد في البطولة مواهب من جميع أنحاء العالم. وبفضل تنوع الثقافات وأساليب اللعب، يتيح لنا هذا الحدث الرياضي تقييم تأقلم اللاعبين في بيئات مختلفة."

وتابع: "إضافة إلى رصد ومراقبة الموهبة وتقييمها، من المهم أيضا تقييم سلوك اللاعبين الشباب وروحهم التنافسية على أرض الملعب".

وأتم: "أتاحت لنا البطولة مشاهدة عدد من المنتخبات والمباريات في مكان واحد، كذلك يحظى اللاعبون الناشئون بفرصة فريدة للعب في ملاعب ومنشآت رياضية حديثة في قطر، والتي تعد من بين الأفضل في العالم،"

وتعتبر كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 الأولى من بين 5 نسخ متتالية تستضيفها دولة قطر، وباعتبارها أول نسخة في تاريخ بطولة كأس عالم تضم 48 منتخبا، ستكون الأكبر على الإطلاق من البطولة العالمية للناشئين والتي شهدت سابقا الظهور الأول لنجوم عالميين مثل جيانلويجي بوفون، ولويس فيجو، وتشافي هيرنانديز، وإيدن هازارد، وأندريس إنييستا، ونيمار، ورونالدينيو، وسون هيونغ مين، وفرانشيسكو توتي.

