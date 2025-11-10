استخدم أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، محاولتي كارت التحدي دون جدوى، خلال أحداث الشوط الأول من مواجهة إنجلترا تحت 17 عامًا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة في قطر.

منتخب مصر تحت 17 عامًا يتأخر أمام إنجلترا 0-1 في الشوط الأول، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.. طالع أحداث المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

منتخب مصر يستخدم كارت التحدي

أحمد الكاس قرر استخدام كارت التحدي، واستنفذ المحاولتين خلال الشوط الأول، لكن القرر لم يكن كالمنتظر في المناسبين، ليفقد منتخبنا هذه الميزة في الشوط الثاني من مواجهة إنجلترا.

وكان الاستخدام الأول لكارت التحدي، من أجل المطالبة بوجود ركلة جزاء في الدقيقة 35، لكن بعد مراجعة اللعبة الحكم لم يحتسبها.

بينما الحالة الثانية كانت للمطالبة بطرد بعد تدخل عنيف من لاعب إنجلترا دون كرة، على الحارس عمر عبد العزيز، لكن بعد مراجعة اللعبة اكتفى الحكم بالإنذار فقط.

ويتجمد رصيد منتخب مصر حاليًا عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين، لكن ضمن التأهل للدور الثاني أي كانت نتيجة مباراة إنجلترا.