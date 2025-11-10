تألق عمر عبد العزيز، حارس مرمى منتخب مصر للناشئين، وتصدى إلى ركلة جزاء من لاعب منتخب إنجلترا، في المباراة المقامة ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

منتخب مصر تحت 17 عامًا يتأخر أمام إنجلترا 0-2 في المباراة المقامة الآن، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.. طالع أحداث المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

إنقاذ ركلة جزاء

احتسب حكم مباراة منتخب مصر للناشئين ضد إنجلترا، ركلة جزاء لصالح الأخير، بعد عرقلة لصالح لاعب منتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 63.

وسددها ريجان ريسكي، لكن عمر عبد العزيز حارس مرمى منتخب مصر للناشئين، تمكن من التصدي لها أولًا، ثم منع المتابعة على الكرة مرة أخرى، ثم مرة ثالثة ليبعدها الحارس والدفاع، ليتم منع استقبال الهدف الثالث.

"دون استفادة".. مصر تستنفذ بطاقتي التحدي ضد إنجلترا في المونديال.. طالع التفاصيل من هنا

ويتجمد رصيد منتخب مصر حاليًا عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين، لكن منتخبنا تحت 17 عامًا ضمن التأهل للدور الثاني أي كانت نتيجة مباراة إنجلترا.