كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

تعملق حمزة لم يكفِ.. مصر تسقط بالتفاصيل الصغيرة أمام إنجلترا في مونديال الناشئين

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:46 م 10/11/2025
مصر وإنجلترا

مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين

سقط منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام نظيره منتخب إنجلترا (3-0)، في ختام مباريات مرحلة المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين.

منتخب مصر اكتفى بالحصول على 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث في المجموعة الخامسة، ويعبر إلى الدور الثاني من مونديال الناشئين.

خسارة منتخب مصر

واستقبل منتخب مصر هدفين أمام إنجلترا، من اللاعب ريجان هيسكي، في الدقائق 14 و55، بينما وقع على الهدف الثالث أليخاندرو جوميز في الدقيقة 90.

الأهداف الثلاثة جاءت بعد أخطاء في تفاصيل صغيرة، حيث إن الهدف الثاني كانت من كرة مرتدة وشبه انفراد، بالإضافة إلى المهارات الفردية التي جاء منها الهدفين الأول والثالث.

المباراة شهدت استخدام كارت التحدي من جانب أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر، في مناسبتين لكن دون جدوى، حيث إنه طالب بركلة جزاء وكذلك طرد لاعب إنجلترا.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

كما تألق عمر عبد العزيز حارس مرمى منتخب مصر للناشئين ومنع ركلة جزاء، كادت تتسبب في استقبال الهدف الثالث.. طالع التفاصيل من هنا

وحاول منتخب مصر للناشئين تقليص الفارق عبر أكثر من محاولة، خاصة خلال الشوط الثاني، بعد تسديدة قوية من حمزة عبد الكريم جاورت المرمى، ثم مخالفة نفذها بلال عطية بطريقة رائعة، لكن الحارس تصدى لها.

وتألق عمر عبد العزيز مرة أخرى في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد كرة خطيرة من جانب منتخب إنجلترا، بعدما تصدى لها على مرتين.

في النهاية، أنهى منتخب مصر مرحلة المجموعات بخسارة أمام إنجلترا، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط، ويعبر إلى الدور الثاني مونديال الناشئين في المركز الثالث، ليترقب نتائج بقية المباريات لمعرفة منافسه في دور الـ32.

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين كأس العالم تحت 17 عاما كأس العالم تحت 17 سنة

التعليقات

