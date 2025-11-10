فقد منتخب مصر تحت 17 عامًا، تصدره للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة في قطر، بعد الخسارة أمام منتخب إنجلترا في الجولة الختامية.

تعملق حمزة لم يكفِ.. مصر تسقط بالتفاصيل الصغيرة أمام إنجلترا في مونديال الناشئين.. طالع التفاصيل من هنا

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وتجمد رصيد منتخب مصر للناشئين عند 4 نقاط، بعد الخسارة في المباراة الختامية من دور المجموعات، فيما خطفت فنزويلا صدارة المجموعة الخامسة.

بينما على الجانب الآخر، انتصار منتخب إنجلترا، جعلها ينهي مرحلة المجموعات في المركز الثاني، وتصحح البداية المهتزة بعد الخسارة أمام فنزويلا في الجولة الافتتاحية.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين النهائي في المونديال كما يلي:

1- منتخب فنزويلا: 7 نقاط.

2- منتخب إنجلترا: 6 نقاط.

3- منتخب مصر: 4 نقاط.

4- منتخب هايتي: دون نقاط.

ويترقب منتخب مصر للناشئين نهاية مباريات مرحلة المجموعات على مستوى البطولة كاملة، غد الثلاثاء، لمعرفة منافسه في الدور الثاني من كأس العالم للناشئين، بعد تأهله ضمن أفضل ثوالث.