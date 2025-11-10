المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فقد الصدارة.. ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:05 م 10/11/2025
مصر وإنجلترا

مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين

فقد منتخب مصر تحت 17 عامًا، تصدره للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة في قطر، بعد الخسارة أمام منتخب إنجلترا في الجولة الختامية.

تعملق حمزة لم يكفِ.. مصر تسقط بالتفاصيل الصغيرة أمام إنجلترا في مونديال الناشئين.. طالع التفاصيل من هنا

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وتجمد رصيد منتخب مصر للناشئين عند 4 نقاط، بعد الخسارة في المباراة الختامية من دور المجموعات، فيما خطفت فنزويلا صدارة المجموعة الخامسة.

بينما على الجانب الآخر، انتصار منتخب إنجلترا، جعلها ينهي مرحلة المجموعات في المركز الثاني، وتصحح البداية المهتزة بعد الخسارة أمام فنزويلا في الجولة الافتتاحية.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين النهائي في المونديال كما يلي:

1- منتخب فنزويلا: 7 نقاط.

2- منتخب إنجلترا: 6 نقاط.

3- منتخب مصر: 4 نقاط.

4- منتخب هايتي: دون نقاط.

ويترقب منتخب مصر للناشئين نهاية مباريات مرحلة المجموعات على مستوى البطولة كاملة، غد الثلاثاء، لمعرفة منافسه في الدور الثاني من كأس العالم للناشئين، بعد تأهله ضمن أفضل ثوالث.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين كأس العالم تحت 17 عاما كأس العالم تحت 17 سنة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    64
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg