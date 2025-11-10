المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

منتخب الناشئين يعلن إصابة أدهم فريد بالرباط الصليبي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:43 م 10/11/2025
منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما

منتخب مصر تحت 17 عاما

كشف عمرو طه، طبيب منتخب مصر تحت 17 عاما، إصابة أدهم فريد، الظهير الأيمن بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح عمرو طه أن اللاعب خضع لاشعة بعد تعرضه لاصابة خلال مباراة إنجلترا وتأكد إصابته بالرباط الصليبي.

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة من منتخب إنجلترا مساء اليوم الإثنين بنتيجة 3-0، في كأس العالم للناشئين المقامة في قطر وذلك في الجولة الختامية من دور المجموعات.

وتجمد رصيد منتخب مصر للناشئين عند 4 نقاط، بعد الخسارة في المباراة الختامية من دور المجموعات، فيما خطفت فنزويلا صدارة المجموعة الخامسة.

بينما على الجانب الآخر، انتصار منتخب إنجلترا، جعلها ينهي مرحلة المجموعات في المركز الثاني، وتصحح البداية المهتزة بعد الخسارة أمام فنزويلا في الجولة الافتتاحية.

ويترقب منتخب مصر للناشئين نهاية مباريات مرحلة المجموعات على مستوى البطولة كاملة، غد الثلاثاء، لمعرفة منافسه في الدور الثاني من كأس العالم للناشئين، بعد تأهله ضمن أفضل ثوالث.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الختامية

1- منتخب فنزويلا: 7 نقاط.

2- منتخب إنجلترا: 6 نقاط.

3- منتخب مصر: 4 نقاط.

4- منتخب هايتي: دون نقاط.

منتخب مصر كأس العالم إنجلترا منتخب الناشئين أحمد الكاس عمرو طه أدهم فريد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    64
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

