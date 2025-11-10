منتخب الناشئين يعلن إصابة أدهم فريد بالرباط الصليبي

كشف عمرو طه، طبيب منتخب مصر تحت 17 عاما، إصابة أدهم فريد، الظهير الأيمن بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح عمرو طه أن اللاعب خضع لاشعة بعد تعرضه لاصابة خلال مباراة إنجلترا وتأكد إصابته بالرباط الصليبي.

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة من منتخب إنجلترا مساء اليوم الإثنين بنتيجة 3-0، في كأس العالم للناشئين المقامة في قطر وذلك في الجولة الختامية من دور المجموعات.

وتجمد رصيد منتخب مصر للناشئين عند 4 نقاط، بعد الخسارة في المباراة الختامية من دور المجموعات، فيما خطفت فنزويلا صدارة المجموعة الخامسة.

بينما على الجانب الآخر، انتصار منتخب إنجلترا، جعلها ينهي مرحلة المجموعات في المركز الثاني، وتصحح البداية المهتزة بعد الخسارة أمام فنزويلا في الجولة الافتتاحية.

ويترقب منتخب مصر للناشئين نهاية مباريات مرحلة المجموعات على مستوى البطولة كاملة، غد الثلاثاء، لمعرفة منافسه في الدور الثاني من كأس العالم للناشئين، بعد تأهله ضمن أفضل ثوالث.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الختامية

1- منتخب فنزويلا: 7 نقاط.

2- منتخب إنجلترا: 6 نقاط.

3- منتخب مصر: 4 نقاط.

4- منتخب هايتي: دون نقاط.