وجه أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، الشكر للجماهير على دعمهم ومساندتهم لصغار الفراعنة خلال الفترة الماضية، مقدمًا اعتذاره عن المستوى الذي ظهر به الفريق أمام إنجلترا.

وسقط منتخب مصر للناشئين في فخ الهزيمة أمام نظيره إنجلترا بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم تحت 17 عامًا.

الكاس يعتذر للشعب المصري

استهل أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، حديثه في تصريحات أدلى بها عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، قائلًا: "الجميع يشعر بالحزن لكن المباراة كانت صعبة وبذلنا مجهودًا كبيرًا لتحقيق نتيجة جيدة، لكن هذه هي كرة القدم، وأعتذر أن الفريق لم يظهر بشكل جيد وأتحمل المسؤولية كاملة".

وأضاف: "أشكر الجماهير على دعمهم لي وللمنتخب، من المؤكد هم مستقبل مصر، والهزيمة اليوم أمام إنجلترا لا تعني بالضرورة أن الفريق سيء، رأينا أن الفريق بذل مجهودًا في مباراة هايتي وفنزويلا وكذلك اليوم أمام إنجلترا".

وأكمل: "المباراة أمام إنجلترا كانت صعبة، في ظل حاجتها للتأهل، الهدف الذي سكن مرمانا في البداية أثر على المباراة، وأعتذر لأي شخص يشعر بالحزن لعدم الظهور بشكل جيد".

وأتم الكاس حديثه: "سنرى منافسنا الفترة المقبلة وسنبذل أقصى جهدنا لنصل إلى أبعد نقطة لإسعاد الشعب المصري، وكان هذا هدفنا منذ البداية".