كلام فى الكورة
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

- -
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

- -
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

- -
15:30
بنما

بنما

الكاس: أعتذر لعدم الظهور بشكل جيد أمام إنجلترا.. وسنبذل أقصى جهدنا لإسعاد الجماهير

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:48 م 10/11/2025
أحمد الكاس

أحمد الكاس

وجه أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، الشكر للجماهير على دعمهم ومساندتهم لصغار الفراعنة خلال الفترة الماضية، مقدمًا اعتذاره عن المستوى الذي ظهر به الفريق أمام إنجلترا.

وسقط منتخب مصر للناشئين في فخ الهزيمة أمام نظيره إنجلترا بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم تحت 17 عامًا.

الكاس يعتذر للشعب المصري

استهل أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، حديثه في تصريحات أدلى بها عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، قائلًا: "الجميع يشعر بالحزن لكن المباراة كانت صعبة وبذلنا مجهودًا كبيرًا لتحقيق نتيجة جيدة، لكن هذه هي كرة القدم، وأعتذر أن الفريق لم يظهر بشكل جيد وأتحمل المسؤولية كاملة".

وأضاف: "أشكر الجماهير على دعمهم لي وللمنتخب، من المؤكد هم مستقبل مصر، والهزيمة اليوم أمام إنجلترا لا تعني بالضرورة أن الفريق سيء، رأينا أن الفريق بذل مجهودًا في مباراة هايتي وفنزويلا وكذلك اليوم أمام إنجلترا".

وأكمل: "المباراة أمام إنجلترا كانت صعبة، في ظل حاجتها للتأهل، الهدف الذي سكن مرمانا في البداية أثر على المباراة، وأعتذر لأي شخص يشعر بالحزن لعدم الظهور بشكل جيد".

وأتم الكاس حديثه: "سنرى منافسنا الفترة المقبلة وسنبذل أقصى جهدنا لنصل إلى أبعد نقطة لإسعاد الشعب المصري، وكان هذا هدفنا منذ البداية".

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
كأس العالم للناشئين منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس

  • 0
  • عدد المباريات
    64
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

