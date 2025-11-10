صورة من مباراة منتخب مصر للناشئين ضد إنجلترا

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة، مساء أمس الإثنين، لعل أهمها هو خسارة منتخب الناشئين من منتخب إنجلترا بنتيجة 3-0 في ختام منافسات كأس العالم، بالإضافة إلى تحديد مصير أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك، واستبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر الأول بسبب الإصابة.

وجاءت أبرز موضوعات الإثنين كالتالي:

رسميا.. استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، استبعاد اللاعب محمود حسن تريزيجيه من معسكر نوفمبر بسبب الإصابة.

الأهلي راحة 5 أيام بعد الفوز بكأس السوبر المصري وتوروب يغادر إلى الدنمارك

أعلن النادي الأهلي عن حصول لاعبيه ومدربه ييس توروب على راحة بعد التتويج بكأس السوبر المصري.

"قلب أفريقيا النابض".. الكشف عن كرة كأس الأمم 2025 (صور)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

تمهيدًا للتعاقد معه.. الأهلي يوافق على قضاء عابدين لفترة معايشة في البرتغال

كشف النادي الأهلي عن موافقته على سفر لاعبه أحمد عابدين، إلى البرتغال من أجل قضاء فترة معايشة مع نادي فاماليكاو، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

بقرار من عبد الرؤوف.. الزمالك راحة 3 أيام بعد خسارة السوبر المصري

كشف نادي الزمالك أن المدرب أحمد عبد الرؤوف قرر منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة لمدة 3 أيام، بعد نهاية منافسات كأس السوبر المصري 2025.

بعثة الزمالك تصل مصر بعد الانتهاء من كأس السوبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة منذ قليل، بعد الانتهاء من خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

مواليد 2007.. الأهلي يهزم الزمالك في الوقت القاتل ببطولة الجمهورية

حسم فريق الكرة بالنادي الأهلي مواليد 2007 الفوز مساء اليوم الإثنين، على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل من بطولة الجمهورية.

تعملق حمزة لم يكفِ.. مصر تسقط بالتفاصيل الصغيرة أمام إنجلترا في مونديال الناشئين

سقط منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام نظيره منتخب إنجلترا (3-0)، في ختام مباريات مرحلة المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين.

مصدر ليلا كورة: الزمالك يدرس اللجوء للمحكمة الفيدرالية السويسرية في قضية فرجاني ساسي

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، التوجه إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، بشأن قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق.

تحضيرًا لأمم أفريقيا والمونديال.. صبحي وأبو ريدة يجتمعان بحسام حسن

اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالمدرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، ووليد بدر المدير الإداري، اليوم الإثنين في الإمارات.

بعد خسارة السوبر.. نائب رئيس الزمالك يحسم مصير أحمد عبد الرؤوف

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، مصير أحمد عبد الرؤوف، مدرب الفريق الأبيض، بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام الأهلي.

مصدر ليلا كورة: نقل مباراتي منتخب مصر الثاني مع الجزائر من استاد السلام للقاهرة

تدخل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحل أزمة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.